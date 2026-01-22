«К середине 2026 года»: В РФ рассказали, когда Зеленский прикажет вывести ВСУ из Донбасса
Политолог Федоров: Киев может вывести ВСУ из Донбасса к середине 2026 года
Под давлением президента США Дональда Трампа Владимир Зеленский может принять решение о выводе ВСУ с территории Донбасса к середине 2026 года. Такое развитие событий не исключил политолог, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Владислав Федоров.
Ранее украинские СМИ сообщали, что единственной темой для встречи Трампа и Зеленского в Давосе является вывод украинских военных из Донбасса.
«Трамп, конечно, будет давить на Зеленского, чтобы он отдал приказ и вывел вооруженные силы Украины с территории Донбасса. Это как раз будет вполне в духе Трампа, который хочет заключить сделку по Украине», — отметил Федоров в разговоре с «Газетой.Ru».
Он не исключил, что глава киевского режима примет такое решение уже к середине 2026 года из-за снижения поддержки США, что является рычагом давления на украинские власти.
Тем временем военный эксперт, начальник аналитического отдела Международного общественного движения «Другая Украина» Алексей Самойлов назвал возможный вывод ВСУ с территории Донбасса смертным приговором для Зеленского.
«Зеленский себе смертный приговор подписывать не будет. Это смертный приговор, в течение буквально нескольких суток. За вывод войск с Донбасса Зеленского уничтожат и физически, и политически. Уничтожат все те, кто сидит и ждет этого в Киеве», — заявил эксперт Общественной Службе Новостей.
По словам Самойлова, существования Украины без войны не будет. Трампу же нужно срочно остановить наступление российских войск. Поэтому разговоры о том, что президент США будет убеждать Зеленского вывести ВСУ с территории Донбасса, являются полной ерундой, заключил Самойлов.