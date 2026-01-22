22 января 2026, 18:07

Политолог Федоров: Киев может вывести ВСУ из Донбасса к середине 2026 года

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Под давлением президента США Дональда Трампа Владимир Зеленский может принять решение о выводе ВСУ с территории Донбасса к середине 2026 года. Такое развитие событий не исключил политолог, старший преподаватель кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Владислав Федоров.





Ранее украинские СМИ сообщали, что единственной темой для встречи Трампа и Зеленского в Давосе является вывод украинских военных из Донбасса.





«Трамп, конечно, будет давить на Зеленского, чтобы он отдал приказ и вывел вооруженные силы Украины с территории Донбасса. Это как раз будет вполне в духе Трампа, который хочет заключить сделку по Украине», — отметил Федоров в разговоре с «Газетой.Ru».

«Зеленский себе смертный приговор подписывать не будет. Это смертный приговор, в течение буквально нескольких суток. За вывод войск с Донбасса Зеленского уничтожат и физически, и политически. Уничтожат все те, кто сидит и ждет этого в Киеве», — заявил эксперт Общественной Службе Новостей.