Политолог назвал причину снижения западной военной помощи Украине
Политолог Суслов: в Европе снижается готовность финансировать Украину
Объем военной помощи и поставок оружия на Украину со стороны Запада снижается. Об этом заявил замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
По его словам, это связано с тем, что США перестали бесплатно поставлять вооружение, а начали продавать его. Он уточнил, что способность США продавать оружие определяется не только деньгами Европы, но и производственным циклом самой страны и приоритетами.
«Если Вашингтон не может в нужном количестве произвести вооружение или считает свои задачи в отношении Карибского бассейна, Венесуэлы, Ирана, Тайваня и т.д. более приоритетными, чем продажа вооружений на Украину через Европу, то он приостановит продажу», — сказал Суслов «Известиям».
Эксперт добавил, что в Европе снижается готовность выделять средства на оружие для Киева. Таким образом, по мнению Суслова, программа PURL работает плохо, о чем открыто заявляет Зеленский.
Тем временем глава киевского режима в ходе выступления на форуме в Давосе после встречи с американским президентом Дональдом Трампом обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией.
Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что Зеленский раскритиковал действия Европы из-за Трампа.
«По времени встреча Зеленского и Трампа длилась меньше часа, что говорит о том, что это вряд ли был диалог. Я уверен, что это был жесткий ультимативный монолог со стороны Трампа, который мог пообещать украинскому лидеру то, чего он так долго желал — гарантии личной безопасности», — сказал экс-нардеп в разговоре с «Газетой.Ru».
Вероятнее всего, по мнению Олейника, Трамп поставил Зеленского перед фактом по вопросу территориальных уступок и дал понять, что Европа ему не поможет.
«Вот тут Зеленский понял, что надо переходить на сторону США, а потому можно наехать на младшего хозяина», — заключил Олейник.