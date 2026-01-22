Политолог назвал причину снижения западной военной помощи Украине

22 января 2026, 19:04

Политолог Суслов: в Европе снижается готовность финансировать Украину

Фото: iStock/artJazz

Объем военной помощи и поставок оружия на Украину со стороны Запада снижается. Об этом заявил замдиректора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.





По его словам, это связано с тем, что США перестали бесплатно поставлять вооружение, а начали продавать его. Он уточнил, что способность США продавать оружие определяется не только деньгами Европы, но и производственным циклом самой страны и приоритетами.





«Если Вашингтон не может в нужном количестве произвести вооружение или считает свои задачи в отношении Карибского бассейна, Венесуэлы, Ирана, Тайваня и т.д. более приоритетными, чем продажа вооружений на Украину через Европу, то он приостановит продажу», — сказал Суслов «Известиям».

«По времени встреча Зеленского и Трампа длилась меньше часа, что говорит о том, что это вряд ли был диалог. Я уверен, что это был жесткий ультимативный монолог со стороны Трампа, который мог пообещать украинскому лидеру то, чего он так долго желал — гарантии личной безопасности», — сказал экс-нардеп в разговоре с «Газетой.Ru».

«Вот тут Зеленский понял, что надо переходить на сторону США, а потому можно наехать на младшего хозяина», — заключил Олейник.