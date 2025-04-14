Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц неслучайно заговорил о возможности нанести удар ракетами Taurus по Крымскому мосту, он хочет присоединиться к антироссийской политике Британии и Франции. Так считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.