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Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц неслучайно заговорил о возможности нанести удар ракетами Taurus по Крымскому мосту, он хочет присоединиться к антироссийской политике Британии и Франции. Так считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Мерц заявил, что Украина получит дальнобойные ракеты Taurus только после согласования с европейскими партнерами. Он также призвал Киев выйти из оборонительной позиции и атаковать Крымский мост.
Он пояснил, что Крымский мост является символом воссоединения полуострова с РФ и не даёт покоя руководствам западных стран и Украины.
При этом депутат подчеркнул, что возможное решение Берлина передать Киеву ракеты Taurus лишь усугубит эскалацию. Тем не менее Мерца должны поддержать не только в ЕС, но и в рамках новой правительственной коалиции с социал-демократами.
По словам Белика, далеко не все немецкие депутаты поддерживают резкое обострение курса ФРГ в украинском конфликте.
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«Делая такие громкие заявления, будущий канцлер ФРГ старается встроиться в повестку, активно продвигаемую «партией войны», и присоединиться к ярой антироссийской риторике Лондона и Парижа, а Крымский мост им для упоминания выбран неслучайно», — заявил Белик в беседе с «Газетой.Ru».
Он пояснил, что Крымский мост является символом воссоединения полуострова с РФ и не даёт покоя руководствам западных стран и Украины.
При этом депутат подчеркнул, что возможное решение Берлина передать Киеву ракеты Taurus лишь усугубит эскалацию. Тем не менее Мерца должны поддержать не только в ЕС, но и в рамках новой правительственной коалиции с социал-демократами.
По словам Белика, далеко не все немецкие депутаты поддерживают резкое обострение курса ФРГ в украинском конфликте.
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Элина Позднякова