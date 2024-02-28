Депутат Белик назвал Украину «реалистичным тренажёром» для западных военных

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Неудивительно, что спецназ стран Запада присутствует на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
Этими словами он прокомментировал засекреченные, но всплывшие данные о том, что на Украине служат бойцы спецназа из союзных государств.
Белик подчеркнул, что в настоящее время Украина является «ультрасовременным реалистичным тренажёром», на котором западные войска отрабатывают тактику ведения боёв, а также тестируют своё новое вооружение.
По его словам, на Западе воспринимают украинских солдат как бесплатную рабочую силу, а поставки вооружения ВСУ осуществляются не для оказания помощи Украине, а ради заботы о западных армиях на случай начала конфликта с Россией.
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Белик подчеркнул, что в настоящее время Украина является «ультрасовременным реалистичным тренажёром», на котором западные войска отрабатывают тактику ведения боёв, а также тестируют своё новое вооружение.
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Анастасия Чинкова