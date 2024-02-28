Наступление на Часов Яр и контроль над Степовым: последние новости СВО

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Российские бойцы установили контроль над еще одним населенным пунктом на Авдеевском направлении. О том, где продвинулись ВС РФ, и на каком участке ВСУ лишились механизированной бригады, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
Российская армия продолжила наступление северо-западнее Вербового, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Противник удерживает позиции невзирая на потери среди личного состава и техники. В результате боев вблизи села ВС РФ уничтожили один танк и бронированный автомобиль ВСУ.
Донецкое направление
ВС РФ продвинулись в направлении Орловки и Бердычей. Так же замечаются успехи в Первомайском и Новомихайловке. При поддержке средств дальнего поражения российские бойцы провели штурм Новомихайловки, Георгиевки и Первомайского.
Авдеевское направление
На Авдеевском направлении идут бои в Орловке и Тоненьком. Идет наступление ВС России у Северного. Местность плотно заминирована противотанковыми минами. О потере боеспособности одной из бригады ВСУ сообщил в своем телеграм-канале военный корреспондент Семен Пегов.
«110-я Механизированная бригада ВСУ, одна из задействованных в Авдеевке, потеряла боеспособность и выведена в тыл на переформирование и доукомплектование», - Пегов.
Кроме того, ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Степовое.
Бахмутское направление
Луганское направление
Встречные ожесточенные бои зафиксированы на Серебрянском лесном массиве южнее Дибровы. ВС РФ перешли в атаку в районах Ямполевки и Тернов. ВСУ находятся под постоянным огневым контролем ВС РФ в Синьковке.
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