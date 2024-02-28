В Британии рассказали о присутствии западного спецназа на Украине

Фото: istock / gorodenkoff
На Украине уже присутствует западный спецназ. Об этом заявил европейский высокопоставленный военный чиновник, пишет британское издание Financial Times (FT).
«Все знают, что на Украине присутствует западный спецназ, об этом просто не заявляли официально», — заявил собеседник агентства.По словам чиновника, в зоне спецоперации служат военные из разных государств.
Ранее глава штаба обороны Британии заявил о нехватке боеприпасов из-за помощи Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Объявлено о модернизации российского «Тора»
Пленный боец ВСУ, прошедший через психбольницу, рассказал об Авдеевке
Алина Юрчак