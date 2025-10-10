В России прокомментировали угрозы Зеленского о блэкауте в Курске и Белгороде
Военэксперт Коновалов: угрозы Зеленского о блэкауте являются пиар-акцией
Владимир Зеленский не сможет воплотить в жизнь угрозы устроить блэкауты в Курске и Белгороде, поскольку ВСУ уже действуют на пределе возможностей. Такое мнение выразил директор Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов.
По его мнению, угрозы от Зеленского звучат довольно часто, и они всегда являются «пиар-акциями».
«Реальная картина свидетельствует о том, что никаких блэкаутов ВСУ организовать не смогут, так как они уже используют максимум возможностей для нанесения ударов по российской территории. Чтобы реализовать угрозу Зеленского, ВСУ придется усилить давление, но сил и средств у них для этого просто нет», — пояснил Коновалов «Газете.Ru».Он добавил, что на этот раз заявления Зеленского о блэкауте в Курске и Белгороде звучат на фоне колебаний президента США Дональда Трампа по поводу передачи Киеву Tomahawk, чтобы стимулировать скорейшее принятие окончательного решения.
Тем временем директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что слова Трампа о передаче Tomahawk является элементом давления на Россию.
«Будет ли решение о поставках Tomahawk принято? Скорее всего, да. Приведет оно к третьей мировой войне? Скорее всего, нет. Вместе с тем, поставки Tomahawk приведут к значительной эскалации конфликта», — отметил Денисов.
При этом он добавил, что такая эскалация не станет фактором влияния начала Третьей мировой войны. Дискуссии, вероятно, будут, однако все осознают катастрофические последствия.