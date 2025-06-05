«Это частый случай»: депутат Рады Безуглая о проблеме ампутаций в ВСУ
Украинские военные теряют конечности из-за халатности медиков
Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что бойцы ВСУ часто лишаются конечностей из-за неправильного наложения жгутов раненым. Она привела слова военврача Ираклия Андроникашвили, который сообщил, что медики накладывают турникеты слишком высоко, что приводит к ампутациям без возможности протезирования.
По словам военврача, избежать ампутации можно, наложив новый турникет ниже и сняв предыдущий. Он также привел примеры, когда военных лишали ног из-за неправильной остановки кровотечения, хотя было достаточно кровоостанавливающего тампона.
Безуглая обвинила командование Медицинских сил ВСУ в игнорировании проблемы, добавив:
«Это частый случай. Неудивительно, держал ли генерал Казмирчук хотя бы турникет в руке?».На фоне этих проблем на Украине хотят снять бронь от мобилизации с медиков для нужд ВСУ.