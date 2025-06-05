Путин поддержал продолжение контактов с Украиной, сообщил Песков

05 июня 2025, 13:04

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поддержал продолжение контактов с Украиной на рабочем уровне, несмотря на превращение киевского режима в террористический. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.