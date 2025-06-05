Путин поддержал продолжение контактов с Украиной, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин поддержал продолжение контактов с Украиной на рабочем уровне, несмотря на превращение киевского режима в террористический. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Журналисты задали вопрос о том, допускают ли российские власти прекращение контактов с Украиной в случае повторных ударов по гражданским объектам со стороны ВСУ. Песков отметил, что на вчерашнем совещании с главой МИД РФ Сергеем Лавровым была выражена точка зрения о необходимости продолжения контактов на рабочем уровне. Эта позиция была поддержана главой государства.
Ранее Путин заявил, что киевский режим превращается в полноценную террористическую организацию. Это заявление прозвучало после подрыва мостов в Брянской и Курской областях. Глава государства задался вопросом, как продолжать переговоры с теми, кто стал террористом.
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