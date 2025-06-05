Опубликовано видео удара ФАБ-500 по зданию киевской администрации Херсона

Фото: iStock/ Nikolay Tsuguliev

Момент прилета по зданию областной военной администрации (ОВА) в Херсоне, который пока контролирует украинская армия, попал на видео. Кадрами поделился Телеграм-канал Mash на Донбассе.



Отмечалось, что удар нанесли утром 5 июня. ВС РФ применяли корректируемые авиабомбы — три ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

На кадрах видно, как произошли три взрыва. После этого над зданием администрации поднялся огромный столб черного дыма.

Еще появилось фото последствий удара.


На снимке можно увидеть, что часть стены обрушилась, а стекла были выбиты. На центральном фасаде здания образовалась огромная дыра, ликвидирован барельеф с украинским флагом и гербом.

На ступенях перед зданием находится большое количество разбитых кирпичей и обломков фасада.

Ранее на Западе рассказали, каким будет ответ Путина на удары ВСУ по аэродромам.



Ольга Енгалычева

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