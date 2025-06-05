Опубликовано видео удара ФАБ-500 по зданию киевской администрации Херсона
Момент прилета по зданию областной военной администрации (ОВА) в Херсоне, который пока контролирует украинская армия, попал на видео. Кадрами поделился Телеграм-канал Mash на Донбассе.
Отмечалось, что удар нанесли утром 5 июня. ВС РФ применяли корректируемые авиабомбы — три ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).
На кадрах видно, как произошли три взрыва. После этого над зданием администрации поднялся огромный столб черного дыма.
Еще появилось фото последствий удара.
На ступенях перед зданием находится большое количество разбитых кирпичей и обломков фасада.
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