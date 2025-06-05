Опубликовано видео удара ФАБ-500 по зданию киевской администрации Херсона

05 июня 2025, 12:55

Фото: iStock/ Nikolay Tsuguliev

Момент прилета по зданию областной военной администрации (ОВА) в Херсоне, который пока контролирует украинская армия, попал на видео. Кадрами поделился Телеграм-канал Mash на Донбассе.





Отмечалось, что удар нанесли утром 5 июня. ВС РФ применяли корректируемые авиабомбы — три ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).



На кадрах видно, как произошли три взрыва. После этого над зданием администрации поднялся огромный столб черного дыма.



Еще появилось фото последствий удара.

