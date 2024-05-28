Бездомных собак предложили высылать на СВО

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Председатель комиссии по экономическому развитию думы Екатеринбурга Артур Зиганшин предложил отправлять бездомных собак в зону СВО. Об этом пишет URA.RU.
«Я специально не поленился, открыл: во время Великой Отечественной войны 70 тысяч собак принимали участие в боевых действиях. У нас идет СВО. Может, имеет смысл найти применение собачкам там?», — поделился он.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре готовы создать специальный «отряд» из бездомных собак для помощи российским военным в зоне специальной военной операции. Ветеринарная служба Югры готова оказать помощь в подборе определённых пород собак, пригодных для обучения и дрессировки, содержащихся в приютах для животных, не имеющих владельцев. Обучением животных из приютов займётся специалист-кинолог Ольга Колмогорова из центра «Гром».
Польша обвиняет Россию в «организованном нападении» на Европу мигрантами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова