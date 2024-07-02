На Украине забили тревогу из-за удара ВС России по аэродрому

Фото: iStock/alzay
Удар ВС РФ по аэродрому Миргород вызвал бурную реакцию на Украине и волну критики в адрес офицеров ВСУ. Об этом пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
По его мнению, это был «один из самых дорогостоящих дней для потрепанной украинской авиации». Уточняется, что многие украинские блогеры стали обвинять офицеров, которые приказали экипажам Су-27 разместить свои истребители на открытой базе в опасной близости от линии боевого соприкосновения.
В качестве одной из мер украинские солдаты пытались защитить свои истребители при помощи нарисованных силуэтов самолетов, однако это не помогло.
В ночь на 2 июля текущего года стало известно, что российские военнослужащие уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. Также значительные повреждения получили еще два истребителя.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
Российский военнослужащий уничтожил противотанковой миной здание с бойцами ВСУ
«ВО»: ВСУ пытались спасти истребители в Миргороде от удара при помощи рисунков
Уничтожение СУ-27 ВСУ, Орбан едет на Украину, ВС РФ изучили ATACMS: последние новости СВО
В качестве одной из мер украинские солдаты пытались защитить свои истребители при помощи нарисованных силуэтов самолетов, однако это не помогло.
В ночь на 2 июля текущего года стало известно, что российские военнослужащие уничтожили четыре Су-27 ВСУ на аэродроме в Миргороде. Также значительные повреждения получили еще два истребителя.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
Российский военнослужащий уничтожил противотанковой миной здание с бойцами ВСУ
«ВО»: ВСУ пытались спасти истребители в Миргороде от удара при помощи рисунков
Уничтожение СУ-27 ВСУ, Орбан едет на Украину, ВС РФ изучили ATACMS: последние новости СВО
Екатерина Коршунова