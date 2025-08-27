Достижения.рф

В Ростове 11 домов получили повреждения после атаки БПЛА на город

Фото: iStock/bbsferrari

В Ростове-на-Дону 11 домов получили повреждения после атаки беспилотников на город. Об этом сообщает РИА Новости.



Как отметили агентству в городской администрации, прошедшей ночью российская ПВО уничтожила 10 вражеских беспилотников. В результате падения одного из дронов произошли взрыв и пожар на крыше четырехэтажного многоквартирного дома. Возгорание было ликвидировано, обошлось без пострадавших.

«По предварительным данным, повреждения получили 11 домов», — говорится в сообщении.
Иван Мусатов

