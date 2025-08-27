Захарова рассказала о выписанной Западом индульгенции Зеленскому
Власти западных государств выписали Владимиру Зеленскому индульгенцию на преступления. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По мнению дипломата, Запад разрешил Зеленскому «легализовать преступления», причем не заставив его платить за них собственные деньги.
«Просто надо не бороться с преступлениями и не бороться с первопричинами преступлений, как считают на Западе, а можно просто легализовать эти преступления, и таким образом их станет меньше. Фантастическая логика», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что Зеленский пожертвовал жизнями граждан Украины. Она добавила, что с предводителя киевского режима бесполезно что-либо требовать или пытаться ему что-то объяснять. Нужно объяснять ситуацию мировому сообществу, тем странам, которые поставляют оружие и финансовую помощь Украине, и тем, кто продолжает поддерживать Зеленского, несмотря на его действия, заключила Захарова.