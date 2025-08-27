27 августа 2025, 12:51

Захарова об ударе ВСУ по «Дружбе»: Запад выписал индульгенцию Зеленскому

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Власти западных государств выписали Владимиру Зеленскому индульгенцию на преступления. Об этом в эфире радио Sputnik сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.





По мнению дипломата, Запад разрешил Зеленскому «легализовать преступления», причем не заставив его платить за них собственные деньги.





«Просто надо не бороться с преступлениями и не бороться с первопричинами преступлений, как считают на Западе, а можно просто легализовать эти преступления, и таким образом их станет меньше. Фантастическая логика», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.