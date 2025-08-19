Зеленский впервые допустил, что Киев готов к встрече с РФ без предварительного перемирия
Владимир Зеленский впервые допустил возможность продолжения переговоров по Украине без предварительного требования о прекращении огня. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом и лидерами стран ЕС в Белом доме.
Трансляцию брифинга провел YouTube-канал офиса Зеленского.
Напомним, что ранее Дональд Трамп объявил о начале подготовки к организации встречи между Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным. Он уточнил, что уже связался со своим российским коллегой по этому вопросу.
Итоги своих переговоров с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран Дональд Трамп назвал «очень хорошими». Одним из заявлений Трампа стало утверждение, что Украина не станет членом НАТО. В то же время Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным «без каких-либо условий».
«Если Украина начнет ставить какие-то условия относительно встречи, глобальные, то у русских появятся сто условий. Считаю, что без каких-либо условий встретиться и подумать, какое дальше есть развитие для завершения войны», — сказал Зеленский.