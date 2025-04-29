Депутат допустил, что бойцов КНДР могут задействовать в зоне СВО

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Северокорейских бойцов после освобождения курского приграничья могут задействовать в зоне спецоперации. Свое мнение на этот счет выразил «Интерфаксу» председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. По словам парламентария, все зависит от решения верховного главнокомандующего.
«Как он решит, так и будет, но исключать я бы этого не стал», — пояснил Картаполов.Депутат подчеркнул, что в настоящее время бойцы КНДР «готовятся к другим задачам», о которых будет известно позднее.
По мнению Картаполова, было бы правильно пригласить северокорейских военнослужащих участвовать в параде Победы 9 мая. Боевики ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В минувшую субботу, 26 апреля, российский регион был освобожден от противника при участии бойцов КНДР.
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Никита Кротов