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Депутат допустил, что бойцов КНДР могут задействовать в зоне СВО

Картаполов: военных КНДР могут подготовить к новым задачам
Фото: istockphoto/znm

Фото: istockphoto/znm

Северокорейских бойцов после освобождения курского приграничья могут задействовать в зоне спецоперации. Свое мнение на этот счет выразил «Интерфаксу» председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. По словам парламентария, все зависит от решения верховного главнокомандующего.
«Как он решит, так и будет, но исключать я бы этого не стал», — пояснил Картаполов.
Депутат подчеркнул, что в настоящее время бойцы КНДР «готовятся к другим задачам», о которых будет известно позднее.

По мнению Картаполова, было бы правильно пригласить северокорейских военнослужащих участвовать в параде Победы 9 мая. Боевики ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В минувшую субботу, 26 апреля, российский регион был освобожден от противника при участии бойцов КНДР.

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«Замылить и продлить конфликт»: Стало известно, как западные страны могут отреагировать на объявленное Путиным перемирие
Политолог Кошкин: западные страны радуются продлению конфликта между РФ и Украиной
29 апреля 2025, 11:11

Фото: iStock/wind-moon

В недавнем интервью изданию Atlantic президент США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о конфликте на Украине, заявив, что он не представляет непосредственной угрозы для американцев, но может привести к глобальной эскалации. Об этом пишет РИА Новости.
Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» заявил, что команда США во главе с Дональдом Трампом изменила свой подход к украинскому кризису, и это позволило России искать такие подходы, которые бы позволили идти по пути устойчивого мира.


«Я думаю, Зеленский сейчас звонит, согласовывает все с руководителем Британии, Франции. Как-то они пытаются отреагировать. С одной стороны, они заявляют, что хотят прийти к урегулированию конфликта, но с другой стороны, затягивают этот процесс», — сказал эксперт.

По словам Кошкина, западные страны стараются быть в контексте предложений США, и публично говорят о необходимости поддержать их, но в реальности делают все возможное, чтобы «замылить» вопрос и праздновать успех в продлении конфликта.

«Сейчас опять-таки в Европе все идет к тому, что западные государства призывают к тотальному вооружению, к подготовке к некой войне против России, но это явно выраженная подготовка к Третьей мировой войне. В это большая опасность, а ООН ничего, к сожалению, сделать не может, потому что это ангажированная под запросы западного мира организация», — объяснил политолог.

Он добавил, что геополитическая обстановка довольна непростая, и конфигурация, которая должна сейчас выстроиться для баланса сил, где Россия занимает достойное место, влияет на ситуацию изменения мировых отношений.

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Два человека погибли при атаке дрона в Белгородской области, сообщил Гладков
29 апреля 2025, 11:10

Фото: istockphoto/N-sky

Атака украинского дрона в Белгородской области унесла жизни двух человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«…К огромному горю, два человека погибли на месте до приезда медиков… Трое раненых с закрытыми черепно-мозговыми травмами и осколочными ранениями доставляются бригадами скорой в городскую больницу», — написал чиновник.
Гладков уточнил, что удар пришелся по машине, в которой было пять человек. Как отметили медики, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Глава региона соболезнует родным и близким погибших. Боевики ВСУ регулярно атакуют российские приграничные территории.

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#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#белгородская область
#вячеслав гладков
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Помощник президента России Николай Патрушев сделал неожиданное заявление о будущем Одессы
Помощник президента России Патрушев: Будущее Одессы не связано с Киевом
29 апреля 2025, 10:38

Фото: iStock/Multipedia

Помощник президента России и глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что подавляющее большинство жителей Одессы не связывают свою судьбу с Киевом. Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности России претендовать на украинские порты в процессе урегулирования конфликта, пишет ТАСС.
Патрушев подчеркнул, что Россия уважает волеизъявление народа, ссылаясь на опыт вхождения Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии в состав страны. Он отметил, что жители различных регионов Украины, включая Одессу, имеют право самостоятельно определять свое будущее и не желают подчиняться киевской власти, которую он назвал нелегитимной.

Кроме того, Патрушев напомнил об исторической связи Одессы с Россией, отметив, что город был основан императрицей Екатериной II и более 200 лет служил форпостом России на Черном море. Он также упомянул, что порт Одессы стал хабом для переброски вооружения и базированием морских диверсантов.

Ранее Анатолий Вассерман не исключил, что Одесса станет частью России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#одесса
#право
#вооружения
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Военэксперт заявил о рисках после объявленного Путиным перемирия в Дни Победы
Военэксперт Кошкин: объявленное перемирие между РФ и Украиной имеет риски
29 апреля 2025, 10:34

Фото: iStock/Alex Kochev

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «Радио 1» заявил, что Украина, к сожалению, нарушает все перемирия.

«То же произошло с энергетическим перемирием, с пасхальным перемирием, где зафиксировано более пяти тысяч нарушений. Надо учитывать тот факт, что в глобальном масштабе, выстраивая отношения России с США, надо вести работу, которая бы достигла устойчивого мира, и мы открыты к переговорам, но у нас есть требования», — сказал эксперт.

По его словам, риски после объявленного перемирия существуют, но они реально оценены и взвешены.

«Не случайно акцентировал наш президент, что нарушение перемирия в праздники спровоцирует адекватный и эффективный ответ с нашей стороны. В этих условиях мы стараемся решить гуманитарные задачи в том числе, однако именно тут могут поджидать провокационные действия со стороны противника», — отметил Кошкин.

Он добавил, что западные страны хоть и говорят о необходимости прекратить конфликт, действуют строптиво и затягивают процесс.

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Освобождение Каменки под Купянском и наступление ВС РФ широким фронтом в Сумской области: последние новости СВО на 29 апреля
29 апреля 2025, 10:06

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


За минувшие сутки над российскими регионами уничтожен 91 украинский беспилотник самолетного типа. В Курской области были сбиты 40 беспилотных летательных аппаратов. Ещё 12 дронов были перехвачены в Орловской области, 11 — в Рязанской, 8 — в Нижегородской, 7 — над Чёрным морем, 6 — над Крымом.

Также три беспилотника были перехвачены в Белгородской области и два — в Москве. Один дрон был уничтожен над Калужской областью, ещё один — над Брянской.

Курская область


На Сумском направлении ВС РФ продолжают оттеснять подразделения ВСУ от государственной границы с Курской областью уже на украинской территории. На Сумском направлении российские военные продвинулись более чем на 1800 метров. Теперь под контролем ВС РФ находится территория соседнего региона площадью более 92 квадратных километра.

Украинские военные активно пытаются сдержать продвижение российских войск в районе Юнаковки, которая является одним из ключевых логистических центров противника на севере региона. ВС РФ продвигаются широким фронтом от Владимировки, Журавки и Басовки, одновременно перебрасывая дополнительные силы. Штурмовыми бригадами РФ ведется работа по укреплению позиций на окраине Локни.

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В селе Горналь российские бойцы столкнулись с наемниками из Польши, Турции и США

Белгородская область


На Белгородской границе ситуация полностью контролируется российскими военными. За прошедшие сутки не было зафиксировано новых попыток вторжения со стороны ВСУ.

К югу от населённого пункта Поповка несколько небольших групп украинских военных пытались отступить на территорию Украины, но были уничтожены беспилотными летательными аппаратами.

Покровское направление


В окрестностях Успеновки российские войска ведут работу по захвату железнодорожной станции, которая играет ключевую роль в обороне украинских сил в этом районе. В населённом пункте Зверево не утихают ожесточённые столкновения на западной границе, где российские войска пытаются установить контроль над возвышенностью.

ВС РФ успешно продвинулись вперёд, практически полностью вытеснив противника из Новоалександровки и закрепившись на восточной границе Новосергеевки. Посёлок Котляровка штурмовые группы атаковали с севера, заставив украинские войска отступить к юго-западной части населённого пункта. В Орехове российские солдаты взяли под свой контроль одну из двух улиц, продолжая наступление на позиции украинской армии.

Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны
Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны

Купянское направление


Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Каменка на Купянском направлении. Эта локальная победа имеет большое значение в стратегическом плане, поскольку она фактически объединяет позиции на правом берегу реки Оскол от Двуречной до границы с Белгородской областью.

Торецкое направление


ВС РФ начали наступление из Тарасовки в направлении Новой Полтавки. В то же время российские войска продвигаются от Водяного Второго и Берёзовки.

В окрестностях Старой Николаевки и Сухой Балки продолжаются боевые действия. В посёлках Петровка и Щербиновка после того, как российские военные вошли в Петровку с севера, идут ожесточённые бои.

Угледарское направление


В районе села Богатырь происходят основные столкновения. ВС РФ заняли позиции у восточной и южной границ населённого пункта и успешно противостоят атакам противника.

В окрестностях населённого пункта Алексеевка также продолжаются интенсивные боевые действия. Враг упорно обороняется, что затрудняет продвижение российских сил.

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