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По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, Владимир Зеленский относится к украинцем как к скоту, идущему на убой. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Очень удобное расчеловечивание, которое позволяет вообще не обращать внимание на потери, которые до сих пор в районе «сорока тысяч». Просто нужна новая «поставка» как ресурс для скотобойни. Там же тоже не испытывают эмпатии к скоту, который загоняют на убой», — заявил Дубинский.
Свои слова депутат объяснил тем, что Владимир Зеленский заставляет граждан воевать за уже проданные ресурсы. Это глава киевского режима выдает под видом «поставки».
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Иван Мусатов