В Раде боятся реакции Трампа, когда выяснится, что Украина не обладает обещанными ресурсами

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Депутаты Верховной рады боятся реакции Трампа, так как Украина не обладает обещанными США ресурсами, о которых шла речь в ходе заключения сделки об ископаемых. Об этом заявила украинский депутат Нина Южанина.
«У нас есть опасения, а вернее даже основания говорить о том, что мы должны здесь держать руку на пульсе только по одной причине - чтобы это соглашение не повредило нашим дальнейшим отношениям с США», — передают слова Южаниной украинские СМИ.
Депутат продолжила, что у Трампа будет резкая реакция на вскрывшееся вранье и потасовку фактов. При этом в Раде поддержали заключение сделки только в целях сохранения военной помощи со стороны США. К тому же Южанина потребовала рассказать гражданам Украине о том, что выгоду от соглашения страна получит только через 30 лет.
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Иван Мусатов