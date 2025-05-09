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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Раде боятся реакции Трампа, когда выяснится, что Украина не обладает обещанными ресурсами

В Раде боятся реакции Трампа, когда выяснится, что Украина не обладает обещанными ресурсами

Депутаты Рады боятся реакции Трампа на ископаемые, которых у Украины нет
Фото: iStock/al_la

Фото: iStock/al_la

Депутаты Верховной рады боятся реакции Трампа, так как Украина не обладает обещанными США ресурсами, о которых шла речь в ходе заключения сделки об ископаемых. Об этом заявила украинский депутат Нина Южанина.
«У нас есть опасения, а вернее даже основания говорить о том, что мы должны здесь держать руку на пульсе только по одной причине - чтобы это соглашение не повредило нашим дальнейшим отношениям с США», — передают слова Южаниной украинские СМИ.

Депутат продолжила, что у Трампа будет резкая реакция на вскрывшееся вранье и потасовку фактов. При этом в Раде поддержали заключение сделки только в целях сохранения военной помощи со стороны США. К тому же Южанина потребовала рассказать гражданам Украине о том, что выгоду от соглашения страна получит только через 30 лет.

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«Ложки нашли, а осадок остался»: российские олигархи изменили свое отношение о Софии Ротару
Певица Кравец: российские олигархи не хотят звать Софию Ротару на корпоративы
08 мая 2025, 15:21

София Ротару (Фото: Инстаграм* @sofiarotaru.official)

Светская львица и певица Алена Кравец заявила, что олигархи из РФ перестали звать Софию Ротару на корпоративы. В разговоре с mk.ru она сообщила, что раньше исполнительница пользовалась особой любовью у обеспеченных людей, однако сейчас они просто не хотят проблем из-за репутации женщины.
Стоит напомнить, что София ведет закрытый образ жизни, а по сообщениям журналистов, живет с сыном и его родными на вилле в роскошной Сардинии.

«Денег она заработала много: может позволить себе отдыхать на заслуженной пенсии. Раньше ей звонил Игорь Крутой, приглашал то на «Новую волну», то на «Песню года»... Но сейчас она не хочет, как я поняла, публичности», — откровенничала Кравец.

Она отметила, что раньше артистку часто звали выступать за огромный гонорар. Однако теперь отношение олигархов к ней поменялось. Из-за этого спрос на услуги Ротару упал.

«София Михайловна хоть четко свою позицию не обозначала, но все понимают, что она из Украины. К тому же все помнят интервью сестры певицы, где она рассказывала, как семья передавала помощь украинским боевикам. Потом, правда, сестра сказала, что этого интервью она не давала. Но это как в том анекдоте: «Ложки нашли, а осадок остался», — объяснила певица.

При этом несколько лет назад артистке предлагали выступить на частном мероприятии в Дубае. Тогда Ротару отказалась сама.

«Хотя были готовы ей дать около 10 миллионов рублей», — уточнила Алена.

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ВС РФ освободили Троицкое в ДНР до начала перемирия
08 мая 2025, 15:14

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Троицкое в ДНР. Это произошло до начала действия объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия, уточнили в Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря активным и решительным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Ранее в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах в момент начала действия объявленного главой государства перемирия. В ведомстве сделали акцент на том, что российская сторона строго соблюдает режим прекращения боевых действий.

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Захарова назвала Зеленского «террористическим чудищем, взращенным на деньги Запада»
Захарова: гости парада Победы знают о террористической сущности Зеленского
08 мая 2025, 14:56

Владимир Зеленский

Иностранные лидеры, прибывшие в Москву на парад Победы, не сомневаются в террористической сущности Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС.
Дипломат указала, что все заявления киевского режима, а именно, угрозы проведению парада, гостям и ветеранам имеют только одну квалификацию – терроризм и террористические угрозы. В этом, отметила Захарова, больше никто не сомневается.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Зеленский не является ни борцом за демократию, ни «отстаивателем самостийности Украины». В связи с этим, Захарова назвала главу киевского режима настоящим террористическим чудищем, которое вращено на западные деньги.

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Живет на две страны, женился и ушел из Comedy Club: Вадиму Галыгину 49 лет. Как он живет сейчас, связь с Украиной
08 мая 2025, 13:04

Вадим Галыгин (фото: Instagram* / vadimgalygin)

Вадим Галыгин — белорусский и российский комик, который обрел популярность благодаря своему участию в шоу Comedy Club. 8 мая артисту ​исполняется 49 лет. Как ​он живет и что его связывает с Украиной, расскажет «Радио 1».

Вадим Галыгин: детство и юность


Вадим Галыгин родился 8 мая. Он родом из Белоруссии. После школы поступил в Минское военно-командное училище на артиллерийский факультет. Получив звание офицера, начал службу по контракту, но уже через год решил уйти в запас и посвятить себя творчеству — стал активно играть в КВН.

На протяжении нескольких лет он выступал в составе команды Белорусского государственного университета, с которой дважды побеждал в Высшей лиге — в 1999 и 2001 годах.

В 2005 году Галыгин присоединился к шоу Comedy Club, где выходил на сцену под псевдонимом Вадик Рэмбо Галыгин. Его партнёрами в номерах часто были Дмитрий Сорокин и Тимур Батрутдинов. Однако спустя два года артист покинул проект.

Вадим Галыгин (фото: Instagram* / vadimgalygin)

Развенчав слухи о конфликте с коллегами, он объяснил свой уход желанием реализовать собственные идеи, которые формат Comedy Club ограничивал. После этого он запустил авторские проекты — «Очень русское ТВ» и «Галыгин.РУ».

Как продюсер стал заметной фигурой после выхода комедии «Самый лучший фильм». Также он пишет музыку и регулярно появляется в эфире радио и телевидения как ведущий.

Карьера Галыгина и новые проекты


На сегодняшний день Вадим Галыгин продолжает сниматься и выступать в роли продюсера. В 2023 году на экраны вышел боевик «Командир» и сериал «Лето в горе» с его участием.

Одним из самых заметных проектов последних лет стал сериал «Короче, план такой» — история о хакерах-авантюристах, оказавшихся перед выбором: сесть в тюрьму или помочь государству. Галыгин выступил продюсером этой картины, отметив, что проект получился ироничным и динамичным.

«История эта про таких веселых авантюристов, которые занимались разными такими делишками, пока их не поставили перед выбором — заниматься этим в местах не столь отдаленных, шучу, ну примерно, или принести пользу своей стране. Соответственно, они сделали правильный выбор», — рассказал артист.

Также артист занялся спортивной индустрией: он стал сооснователем гоночной команды «АВТОБАН AIMOL», которая дебютировала в 2024 году на чемпионате России по дрифту RDS GP.

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На телевидении Галыгина можно увидеть в роли ведущего музыкального шоу «Фантастика» на Первом канале, где он работает уже второй сезон. В новогоднюю ночь 2023 года он также стал одним из ведущих праздничного эфира.

Кроме того, артист ведёт подкаст «Анекдоты» в журнале «Подкаст.Лаб».

Личная жизнь Вадима Галыгина


Галыгин был дважды женат. Его первая супруга — белорусская модель Дарья Овечкина. Пара жила в Москве, где у них родилась дочь Таисия, однако брак распался.

Во второй раз артист женился на певице Ольге Вайнилович. Именно с ней, как признаётся сам Вадим, у него случилась любовь с первого взгляда. Спустя несколько дней после знакомства он предложил ей переехать в Москву, и с тех пор они вместе. У пары двое сыновей — Вадим и Иван.

«Всего через несколько дней я приехал к ней домой в Минск и сказал: "Собирайся, поехали в Москву". И все. Переехала, поженились, родили двоих сыновей», — вспоминал Галыгин.

Вадим Галыгин (фото: Instagram* / vadimgalygin)

Отношение к политике и жизнь на два города


Вадим Галыгин предпочитает не высказываться публично о спецоперации. До её начала он сотрудничал с украинскими режиссёрами, в частности участвовал в съёмках комедии «Свидание в Вегасе», где говорил как на русском, так и на украинском языке. В 2022 году артист попал в санкционный список Украины — как и все участники летнего Кубка чемпионов КВН 2021 года, прошедшего в Ялте.

Артист уже более двух десятилетий живёт на две страны — Россию и Белоруссию. Он активно участвует в культурной жизни обеих стран и даже играет за артистическую футбольную сборную РБ «Арт-Старс». По его признанию, Москва дала ему карьеру и реализацию, но Белоруссия остаётся его родиной и местом, куда он стремится при любой возможности.

«Уже больше 20 лет живу на два города — в Минске и Москве. Я за многое благодарен Москве. Ведь именно в России я состоялся как шоумен, продюсер, актер. Могу сказать, что моя любовь делится пополам между Белоруссией и Россией. Беларусь — это моя Родина. Прекраснейшая страна на свете. Поэтому я туда эмоционально тянусь в любое свободное время», — рассказал он в беседе с Aif.ru.

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ВСУ предприняли ещё одну попытку прорыва в Курскую область
08 мая 2025, 11:43

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска предприняли очередную попытку прорваться в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в четверг с утра несколько групп общей численностью около 50 бойцов пытались перейти границу в районе посёлков Тёткино и Новый Путь – там же, где и в прошлые разы.

Боевики ВСУ следовали из Сумской области на тяжёлой технике, квадроциклах, мотоциклах и пешком. Российские войска не допустили прорыва границы, ликвидировав колонну техники и живую силу противника. В настоящее время проводится финальная зачистка.

Напомним, что ВСУ предпринимают попытки наступления на Тёткино и Новый путь уже четвёртый день подряд. За это время украинская армия потеряла уже свыше 130 человек личного состава.

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