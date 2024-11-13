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Депутат Енджиевский из Красноярского края решил отправиться на СВО

Фото: iStock/scaliger

Фото: iStock/scaliger

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Захар Енджиевский принял решение отправиться на спецоперацию. Об этом пишет Baza.
По данным издания, Енджиевский регулярно посещает новые российские территории, знаком с обстановкой и считает, что может быть там полезным.

«Это взвешенное, обдуманное решение. Я планово подошёл к этому решению: подготовил себя морально и физически. Дислокацию свою пока не знаю, скорее всего, буду оператором БПЛА», — рассказал Енджиевский.



После окончания контракта он планирует вернуться к депутатской деятельности.

Енджиевский собирается подписать контракт с Минобороны РФ на полгода. В настоящее время он уже проходит медкомиссию.

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Хоронили под землей: сапер из Дагестана три недели в одиночку отбивался от ВСУ без еды и воды, как удалось выжить бойцу
13 ноября 2024, 13:45

Дмитрий Рогозин и Закарья Алиев (Фото: Телеграмм-канал Д. Рогозина)

Боец из Дагестана Закарья Алиев выжил после того, как несколько недель в одиночку отражал атаки Вооруженных сил Украины в Запорожской области. О том, как ему удалось продержаться в таких тяжелых и опасных условиях, находясь без еды и воды, расскажет «Радио 1».

Единственный выживший


Согласно информации от «Комсомольской правды», 28-летний рядовой Закарья Алиев служил на Запорожском направлении в качестве разведчика-сапёра в штурмовой роте группировки войск «Днепр». Он должен был заниматься минированием дорог и созданием проходов через минные поля врага, чтобы обеспечить безопасное движение для отечественных разведчиков.

В начале осени перед бойцами была поставлена задача — захватить вражеский опорный пункт. Солдаты успешно справились с заданием, но при этом попали под интенсивный артиллерийский обстрел.

«До точки мы добрались быстро. Бой тоже был недолгим. Позиция перешла под наш контроль, но враг, не зная, в каком окопе мы сидим, начал перепахивать весь опорник артиллерией», — рассказал Закарья.
Когда обстрел прекратился, Закарья оказался единственным на позиции, без связи, воды и пищи. Он продолжал удерживать опорный пункт, несмотря на ежедневные артиллерийские удары со стороны врага.


Две недели жил без еды


После того, как беспилотники зафиксировали разрушение опорного пункта, в полку решили, что вся штурмовая группа погибла. Но они ошиблись: Закарья выжил.

В разрушенном, засыпанном после артиллерийского обстрела блиндаже, бойцу удалось с трудом откопать мешок с репчатым луком и немного воды — это все, что оставалось после атак ВСУ.

В течение двух недель Закарье приходилось как-то существовать на этом пайке, оставаясь на разрушенной позиции.

К третьей неделе запасы лука тоже начали заканчиваться. Тогда Алиев нарисовал плакат с изображением смайлика и повесил его над укрытием. К сожалению, из-за этого его заметил оператор вражеского дрона.

Вскоре ВСУ вновь обрушили на позицию артиллерийский удар.

«Сколько раз они меня хоронили под землей! Я каждое утро по пояс был, откапывался. Откапывался, смотрел и опять обстрелы. Они думали, все, нету меня уже», — поделился боец.
Закарья Алиев (Фото: кадр из видео в телеграмм-канале Дмитрия Рогозина)

Возвращение к своим


Обстрел, устроенный украинскими боевиками по своему бывшему опорному пункту, зафиксировали войска РФ. Операторы разведывательного дрона заметили, что из-под обрушившихся бревен старого блиндажа кто-то отвечает огнем в сторону противника короткими очередями.

Подойти к Алиеву у бойцов возможности не было. Всё, что они могли сделать — сбрасывать провизию и отгонять дроны противника.

«Подлетел наш дрон, скинули бутылку с водой. Там в записке было написано: "Мы не можем к тебе подойти, приблизиться невозможно. Выбирайся как получится". Я написал на листе: "Покажи мне дорогу, я за тобой пойду". Дождался, пока их наблюдатели уйдут, выпил последнюю воду и побежал. Шел по минному полю везде, как мог. Когда добрался до БАРСов, они сказали, что ни один, кто попытался пройти этой тропой еще не выжил», — вспоминает Закарья.
Как оказалось, он несколько дней тщательно отслеживал время пролета вражеских дронов, чтобы определить наиболее безопасное окно для передвижения. И когда момент наступил, он решил рискнуть и пробраться к своим. Безопасный маршрут через минное поле Закарье подсказывал оператор беспилотника.

Теперь Алиев находится под наблюдением врачей. Первое, что он сделал, когда оказался в госпитале — попросил мобильный телефон.

«Мама, со мной всё хорошо, жив-здоров. Звонить пока не надо», — написал он.

Мама Закарьи Алиева


Пока Алиев в одиночку сражался с врагом, матери бойца начали поступать звонки от его сослуживцев, а домой и вовсе явились сотрудники военкомата, чтобы выразить соболезнования.

Халисат Алиева даже не сразу поняла о чём идёт речь и что происходит, ведь Закарья говорил ей, что работает охранником. Однажды он прислал ей фото в военной форме, но уверил, что камуфляж выдали ему на работе, якобы для прохождения учебного курса.

Через некоторое время женщине пришло голосовое сообщение от военнослужащего, который сообщил, что ее сын был ранен на фронте и, к сожалению, спасти его не удалось.

«Ко мне родственники пришли домой, соседи. Все плачут, приносят соболезнования, а я сразу сказала: "Я не принимаю их!" Материнское сердце чувствует и знает: мой сын жив!» — рассказала Халисат.
По словам матери, сын всегда отличался упрямством — он всегда доводил начатое до конца, и изменить его мнение было невозможно.

Теперь дома Алиева ждет его преданная мама, которая не сомневается в своём сыне и верит в него.

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#обстрел
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Блинкен вновь обвинил КНДР в якобы участиях в боевых действиях против ВСУ
13 ноября 2024, 13:21

Энтони Бликен (Фото: riamediabank.ru/Рамиль Ситдиков)

Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз бездоказательно заявил, что военные из КНДР якобы уже «буквально участвуют в боях против ВСУ». Он также пригрозил «жёстким ответом».
Об этом американский чиновник заявил на брифинге в Брюсселе.

«Северокорейские военные... сейчас буквально участвуют в боях, что требует и получит жесткий ответ», — сказал глава госдепартамента.

Ранее заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель безапелляционно утверждал, что десять тысяч военнослужащих из КНДР якобы уже участвуют вместе с российскими военными в боевых действиях в Курской области, впрочем, как обычно, не приводя никаких доказательств.

Москва также неоднократно заявляла, что у США нет никаких подтверждений того, что в зоне спецоперации присутствуют военные из КНДР. А Пхеньян назвал подобные заявления представителей Белого дома «грязными манёврами» с целью скрыть собственные преступления.

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#солдат
#курская область
#госдеп
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В Кремле оценили ход спецоперации
Песков: динамика спецоперации весьма высокая, СВО продолжается полным ходом
13 ноября 2024, 12:47

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Динамика спецоперации весьма высокая, она продолжается полным ходом. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о том, удовлетворены ли в Кремле ходом СВО.
«Динамика специальной военной операции весьма высокая, и она продолжается полным ходом», — сказал Песков.
Накануне представитель Кремля заявлял, что Россия продолжит СВО до полного достижения поставленных целей.

По словам Пескова, западные страны продолжают добиваться стратегического поражения России, однако динамика на поле боевых действий всем хорошо понятна, и никакое поставленное Украине вооружение не сможет изменить сложившуюся в зоне проведения спецоперации обстановку.

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Минобороны: Российские войска освободили село Ровнополь в ДНР
13 ноября 2024, 12:24

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Российские войска в результате наступательной операции освободили населённый пункт Ровнополь в Волновахском районе Донецкой Народной Республики. В штурме села участвовали подразделения войсковой группировки «Восток».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Великая Новоселка, Темировка, Новодонецкое и Зеленое Поле в ДНР. Успешно отражены две контратаки штурмовых подразделений 101-й и 123-й бригад территориальной обороны ВСУ. Украинские войска были вынуждены отступить с потерями.

В оборонном ведомстве уточнили, что противник потерял до 150 военнослужащих убитыми и ранеными, один бронетранспортёр (БТР), семь автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar французского производства.

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#днр
#всу
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#минобороны рф
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ВСУ создали сеть опорных пунктов под Суджей
Российский военный: ВСУ создали разветвленную сеть опорных пунктов под Суджей
13 ноября 2024, 12:07

Фото: istockphoto.com/ru/Dmytro Sheremeta

ВСУ создали разветвленную сеть опорных пунктов под Суджей в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда «Клуни» добровольческого корпуса с позывным «Лысый».
По словам военного, один из опорников ВСУ «давненько беспокоит» его отряд и стал плановой целью. Российский боец подчеркнул, что сеть противника в этом районе является довольно широкой.

«Лысый» добавил, что до этого «ВС РФ отработали укрепрайон и взводный опорный пункт» ВСУ.

Напомним, 6 августа украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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#всу
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#минобороны
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В Запорожье рассказали об унизительном отношении со стороны ВСУ
Рогов: ВСУ называют жителей Запорожья «москалями» и «генетически неправильными»
13 ноября 2024, 11:48

Фото: istockphoto.com/ru/IherPhoto

Боевики ВСУ называют жителей подконтрольного Украине Запорожья «москалями» и «генетически неправильными». Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов также рассказал о пренебрежении и унизительном отношении к жителям Запорожья со стороны украинских военных. По его словам, для Украины как сам город, так и местные жители — это «отрезанный ломоть».

Напомним, Запорожская область — это российский регион, расположенный в нижнем течении Днепра. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ в немецкой военной форме унизили пожилого мужчину и всех русских в Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Чиновницу, назвавшую бойцов СВО мошенниками и убийцами, уволили в Сочи
13 ноября 2024, 11:48

Фото: iStock/pcess609

В Сочи уволили специалиста департамента городского хозяйства и замначальника отдела бухучета и экономического планирования города Любовь Гашкову после того, как она на встрече с жителями назвала участников СВО убийцами, сидельцами и мошенниками, об этом сообщили в местной мэрии.
В мэрии отметили, что Гашкова вообще не должна была встречаться с людьми. В настоящее время женщина уже уволена с занимаемой должности.

Сама же чиновница заявляет, что в Сеть попал «выгодный кусок» из часового сбора с соседями.

Накануне в Сети появилась скандальная видеозапись, на которой стоящая спиной к снимающему Гашкова называет маму одной жительницы обезьяной. Затем она нелестно высказывается об участниках боевых действий. По ее словам, в на СВО находятся «убийцы сидельцы и мошенники».

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#ранение
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Захарова назвала Германию неблагодарной
Захарова: ФРГ отплатила России черной неблагодарностью, поставляя оружие Украине
13 ноября 2024, 11:27

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Германия отплатила России «черной неблагодарностью» в виде поставок оружия Украине, из которого убивают тех, кто когда-то помог стране объединиться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам дипломата, Берлин способствует росту фашизма и нацизма в Украине. Захарова подчеркнула, что Германия на сегодняшний день считает своими союзниками тех, кто когда-то был против ее объединения, например, Францию и Великобританию.

Напомним, Москва считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта, а также напрямую вовлекают в него страны Североатлантического альянса (НАТО). На протяжении нескольких лет МИД РФ предупреждал об опасности американского оружия, которое поставляется на «черные рынки» Украины.

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ВСУ не оставляют попыток контратаковать ВС РФ в Курской области
Боец ВС РФ: ВСУ безуспешно пытаются контратаковать в Курской области
13 ноября 2024, 11:16

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ безуспешно пытаются контратаковать российские силы в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказал начальник артиллерии отдельного разведывательно-штурмового отряда «Клуни» добровольческого корпуса с позывным «Лысый», его слова передает РИА Новости.
«Врага продавливаем, враг постепенно отступает, теряет в живой силе, в технике. Пытаются вести себя активно, пытаются контратаковать местами небольшими группами, иногда и с использованием бронетехники, но везде получается отбить, отразить, уничтожить», — заявил «Лысый».
Он подчеркнул, что противнику не удалось отбить назад ни одного кусочка курской земли.

Старший офицер артбатареи отряда с позывным «Бурый» добавил, что в Суджанском районе на сегодняшний день еще остается большое скопление сил противника, однако их становится с каждым днем все меньше. По его словам, очевидно, что подразделения ВСУ уже начинают выдыхаться и ведут себя не так как в самом начале вторжения.

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#новости
#сво
#всу
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