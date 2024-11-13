Депутат Енджиевский из Красноярского края решил отправиться на СВО

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Депутат Законодательного собрания Красноярского края Захар Енджиевский принял решение отправиться на спецоперацию. Об этом пишет Baza.
По данным издания, Енджиевский регулярно посещает новые российские территории, знаком с обстановкой и считает, что может быть там полезным.
После окончания контракта он планирует вернуться к депутатской деятельности.
Енджиевский собирается подписать контракт с Минобороны РФ на полгода. В настоящее время он уже проходит медкомиссию.
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«Это взвешенное, обдуманное решение. Я планово подошёл к этому решению: подготовил себя морально и физически. Дислокацию свою пока не знаю, скорее всего, буду оператором БПЛА», — рассказал Енджиевский.
После окончания контракта он планирует вернуться к депутатской деятельности.
Енджиевский собирается подписать контракт с Минобороны РФ на полгода. В настоящее время он уже проходит медкомиссию.
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Элина Позднякова