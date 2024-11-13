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Побег ВСУ из Курской области, продвижение в Судже и наступление в Запорожье: последние новости СВО

Фото: iStock/farion_

Фото: iStock/farion_

В последние дни на фронте наблюдается активизация действий российских войск. ВСУ несут потери среди личного состава и техники и отступают на прежние позиции в Курской области и на Донецком направлении. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область



За последние сутки в Курской области уничтожены около 300 военнослужащих ВСУ. Из региона наблюдается бегство иностранных наемников.



В Суджанском районе фронт продвинулся в направлении Новоивановки, где российские десантные подразделения высадились в поселке и ведут ожесточенные бои на восточной окраине. Они наступают к соседнему селу Леонидово.

На другом участке Суджанского района, к северу от Плехово, российские войска начали переправу через реку Псел, несмотря на разрушенный мост. Десантникам пришлось пересекать реку на лодках, и они подверглись обстрелу со стороны противника. В самом Плехово российским силам удалось контролировать около 80% территории, и ожидается, что в ближайшее время поселок будет полностью освобожден от присутствия ВСУ.

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Часовоярское направление


На юго-востоке от Часова Яра ВСУ стараются применять разведывательные и ударные дроны «Баба-яга», которые кружат как в районе передовой линии, так и в тыловых районах. Есть тактические успехи российских войск севернее населенного пункта, где ВС РФ продвинулись западнее канала СДД, заняв более выгодные позиции для дальнейшего продвижения в направлении населённого пункта Константиновка.


Донецкое направление


В Новоселидовке был установлен российский флаг, что свидетельствует о продвижении ВС РФ. Украинские силы постепенно покидают северный берег Кураховского водохранилища, и в Курахове наблюдается выход противника без командования. В Торецке (Дзержинск) также зафиксированы успехи: большая часть города находится под контролем российских военных, которые стремятся перерезать трассу снабжения из Константиновки. На границе ДНР и Запорожской области также отмечается продвижение.

«С утра в украинских информационных каналах царит паника из-за ударов российской армии западнее Великой Новосёлки на Южно-Донецком направлении. Здесь ВС РФ удалось взять Ровнополь и закрепиться в Новодаровке, — сообщает телеграм-канал «Военная хроника».
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Запорожская область


В настоящее время в районе Работино, Гуляйполя и других населённых пунктов продолжаются локальные бои. Для сдерживания натиска противника было принято решение затопить часть территорий.
«У нас есть достоверная информация — документально подтверждённая — о том, что режим Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекраке», — сообщил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Ожидается, что крупномасштабное наступление может начаться в ближайшие дни. Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Владислав Волошин отметил, что на данном направлении численность российских войск превышает украинские силы.

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Восемь тысяч тел боевиков ВСУ находятся в моргах приграничья Курской области
13 ноября 2024, 09:53

Фото: istockphoto/beekeepx

Более восьми тысяч тел боевиков ВСУ, которых бросили сослуживцы в Курской области, сейчас находятся в моргах приграничных районов. На их идентификацию и передачу Украине может уйти до трёх месяцев.
Тела участников вторжения в Курскую область лежат в моргах Белгородской, Ростовской и самой Курской областей, сообщает телеграм-канал Mash. По словам эксперта-патологоанатома Владимира Поленова, в приграничье развёрнуты полевые медицинские лагеря, одной из функций которых является приём «груза 200» украинской стороны. Значительная часть эвакуируется не сразу, а постепенно.

Тела и останки сначала привозят в полевые лагеря. Некоторых идентифицируют по медальонам, но большинство остаются неопознанными. Их перевозят рефрижераторами в ближайшие морги, но там уже не хватает места. Поэтому погибших военных ВСУ отправляют в Ростов-на-Дону, где построены специальные ангары. Туда уже доставлено от пяти до восьми тысяч тел. Ещё примерно столько же остаются на полях сражений в Курской области.

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На территории Пензы обнаружено место падения трех беспилотников
Губернатор Мельниченко: около посёлка Монтажный обнаружены упавшие БПЛА
13 ноября 2024, 09:45

Фото: iStock/NatureNow

Губернатор Пензенской области в своем Telegram-канале сообщил о падении в регионе трех беспилотных летательных аппаратов.
По словам Олега Мельниченко три беспилотных летательных аппарата были найдены утром в лесном массиве около поселка Монтажный Пензенской области. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты», — написал глава региона в своём Telegram-канале.
Сейчас на месте работают службы экстренного реагирования. В социальных сетях начали появляться фотографии, предположительно, сделанные в районе падения БПЛА. Напоминаем, что делиться такой информацией крайне не рекомендуется, так как она может быть использована противником.

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#происшествия
#сотрудники
#telegram
#украина
#всу
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Российского военного будут судить за добровольную сдачу в плен
«Ъ»: российский военный пойдет под суд за добровольную сдачу в плен ВСУ
13 ноября 2024, 09:44

Фото: istockphoto.com/ru/gorodenkoff

В Москве суд рассмотрит первое уголовное дело в отношении российского военного, обвиняемого в добровольной сдаче в плен ВСУ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).
Согласно информации следствия, бывший шахтер Роман Иванишин дважды пытался сдаться украинской армии, одна из его попыток увенчалась успехом. Летом прошлого года в интернете появился ролик, на котором он сообщил, что против проведения спецоперации и не желает воевать.

В январе этого года он вернулся в РФ в рамках процедуры обмена военнопленными. Иванишина обвиняют в добровольной сдаче в плен при отсутствии признаков госизмены, а также в дезертирстве в условиях боевых действий или мобилизации.

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Подрывом дамбы ВСУ затопили собственные позиции в низинах под Курахово
#всу
#вс рф
#спецоперация
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Подрывом дамбы ВСУ затопили собственные позиции в низинах под Курахово
13 ноября 2024, 08:54

Фото: istockphoto/nkurtzman

Подорвав Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище, ВСУ затопили свои собственные позиции, расположенные в низинах. Об этом сообщили представители российских силовых структур.
В разговоре с ТАСС собеседник из числа силовиков выразил недоумение по поводу действий противника, так как после подрыва дамбы пострадали прежде всего их собственные позиции. Известно о как минимум десяти погибших украинских солдатах. Под водой оказалось всё, что в низинах и на уровне дамбы. Также затопленными оказались подвалы, где, предположительно, могли укрываться мирные жители ближайших к Курахово населённых пунктов.

Собеседник агентства подчеркнул, что на наступательных действиях российской армии подрыв дамбы не скажется, в том числе из-за относительно небольшого объёма сброшенной воды.

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#водохранилище
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Пушилин оценил разрушения в Угледаре как очень серьезные
13 ноября 2024, 08:49

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил освобожденный Угледар и оценил разрушения в городе как очень серьезные. Видео из Угледара он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Целого здания найти практически невозможно», — рассказал Пушилин.




По его словам, в городе осталось немного людей. Глава ДНР добавил, что в настоящее время мирным жителям, которые остались здесь, оказывают всю необходимую поддержку. Пушилин заключил, что ВС РФ продолжают освобождение ДНР.

Напомним, об освобождении Угледара Минобороны России объявило 3 октября текущего года.

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#эвакуация
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#всу
#вс рф
#минобороны
#угледар
#пушилин
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ВСУ вынуждены отступить в ДНР, Запорожской и Курской областях
Economist пророчит ВСУ незавидную судьбу в ДНР, Запорожской и Курской областях
13 ноября 2024, 08:45

Фото: istockphoto/zabelin

В ближайшее время отступление ВСУ из подконтрольного им Курахово в ДНР представляется неизбежным, так как российские войска в этом районе превосходят украинские в шесть раз. Кроме того, на курском направлении Украина также находится в неблагоприятной позиции. Об этом информирует британский журнал Economist.
Украинская разведка предсказывает, что боевые действия активизируются и в Запорожье, областном центре Запорожской области, который также находится под контролем ВСУ.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в Сумской области Украины была уничтожена крупная колонна ВСУ, готовившаяся к марш-броску в Курскую область.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 29 БПЛА над регионами Российской Федерации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российские войска оттеснили ВСУ в Курахове
Рогов сообщил, что российские войска оттеснили ВСУ в Курахове
13 ноября 2024, 08:34

Фото: istockphoto.com/ru/Aleksandr Golubev

ВС РФ за время боевых действий у Курахова в ДНР продвинулись с восточных окраин, оттеснив подразделения противника. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
По его словам, боевые действия уже переместились в центральную часть города. Рогов отметил, что освобождение Курахова и его пригородов идет быстрыми темпами.

«Быстро «съедается» кураховский плацдарм, который у противника пока присутствует», — добавил он.

На данном участке линии боевого соприкосновения отсутствуют признаки отступления или бегства частей ВСУ, заключил Рогов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 29 БПЛА ВСУ
13 ноября 2024, 07:51

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 29 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Семь вражеских БПЛА уничтожены над территорией Курской области, семь — над территорией Белгородской области, пять — над территорией Брянской области, три — над территорией Пензенской области, пять — над территорией Тверской области, а также два — над территорией Воронежской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Военные ВС РФ уничтожили крупную колонну ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#всу
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#минобороны
#пво
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Военные ВС РФ уничтожили крупную колонну ВСУ
Рогов: ВС России уничтожили крупную колонну ВСУ в Сумской области
13 ноября 2024, 07:29

Фото: iStock/Irina Piskova

В Сумской области Украины была уничтожена крупная колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовившаяся к марш-броску в Курскую область. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
По его словам, удар был нанесен с использованием ракетного комплекса «Искандер». В колонне находились подразделения 47-й бригады, известной как «Магура», и 82-й бригады ВСУ, которые принимали участие в контрнаступлении в Запорожской области летом прошлого года.

«Согласно полученной оперативной информации, в Сумской области накрыта ударом ракетного комплекса «Искандер» крупная колонна ВСУ», — сказал Рогов.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ отметил, что потери противника составляют как минимум несколько десятков военнослужащих, а также значительное количество техники, включая боевые бронемашины и бронетранспортеры.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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