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В последние дни на фронте наблюдается активизация действий российских войск. ВСУ несут потери среди личного состава и техники и отступают на прежние позиции в Курской области и на Донецком направлении. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
За последние сутки в Курской области уничтожены около 300 военнослужащих ВСУ. Из региона наблюдается бегство иностранных наемников.
В Суджанском районе фронт продвинулся в направлении Новоивановки, где российские десантные подразделения высадились в поселке и ведут ожесточенные бои на восточной окраине. Они наступают к соседнему селу Леонидово.
На другом участке Суджанского района, к северу от Плехово, российские войска начали переправу через реку Псел, несмотря на разрушенный мост. Десантникам пришлось пересекать реку на лодках, и они подверглись обстрелу со стороны противника. В самом Плехово российским силам удалось контролировать около 80% территории, и ожидается, что в ближайшее время поселок будет полностью освобожден от присутствия ВСУ.
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Часовоярское направление
На юго-востоке от Часова Яра ВСУ стараются применять разведывательные и ударные дроны «Баба-яга», которые кружат как в районе передовой линии, так и в тыловых районах. Есть тактические успехи российских войск севернее населенного пункта, где ВС РФ продвинулись западнее канала СДД, заняв более выгодные позиции для дальнейшего продвижения в направлении населённого пункта Константиновка.
Донецкое направление
В Новоселидовке был установлен российский флаг, что свидетельствует о продвижении ВС РФ. Украинские силы постепенно покидают северный берег Кураховского водохранилища, и в Курахове наблюдается выход противника без командования. В Торецке (Дзержинск) также зафиксированы успехи: большая часть города находится под контролем российских военных, которые стремятся перерезать трассу снабжения из Константиновки. На границе ДНР и Запорожской области также отмечается продвижение.
«С утра в украинских информационных каналах царит паника из-за ударов российской армии западнее Великой Новосёлки на Южно-Донецком направлении. Здесь ВС РФ удалось взять Ровнополь и закрепиться в Новодаровке, — сообщает телеграм-канал «Военная хроника».
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Запорожская область
В настоящее время в районе Работино, Гуляйполя и других населённых пунктов продолжаются локальные бои. Для сдерживания натиска противника было принято решение затопить часть территорий.
«У нас есть достоверная информация — документально подтверждённая — о том, что режим Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекраке», — сообщил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Ожидается, что крупномасштабное наступление может начаться в ближайшие дни. Спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Владислав Волошин отметил, что на данном направлении численность российских войск превышает украинские силы.
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