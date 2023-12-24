Депутат ЕП Дейли заявила о неизбежном предательстве Украины Западом

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о фейках против Вооружённых сил России в отношении мэра украинского города Черновцы Романа Кличука «после публикации им в соцсетях заведомо ложной информации о действиях российской армии в Буче и других городах Киевской области». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.