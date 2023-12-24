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Депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли в социальной сети X заявила о том, что предательство Украины западными странами неизбежно.
По словам Дейли, западные союзники принуждают Украину к невыгодным условиям мирного урегулирования.
По её мнению, сейчас, когда республика лишилась десятков тысяч человек на фронте, Киев вынуждают пойти мир на куда более плохих условиях, чем в апреле прошлого года, когда НАТО призывало не останавливать борьбу.
Ранее Песков назвал «в своей концепции неверными» тезисы NYT о том, что Путин якобы сигнализировал о готовности к переговорам о том, чтобы прекратить огонь на Украине на нынешней линии соприкосновения.
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«Прошло почти 2 года войны на Украине, а всегда неизбежное предательство Запада уже началось», — считает Дейли.
Ранее Песков назвал «в своей концепции неверными» тезисы NYT о том, что Путин якобы сигнализировал о готовности к переговорам о том, чтобы прекратить огонь на Украине на нынешней линии соприкосновения.
«Путин действительно готов к переговорам, он так сказал. Россия по-прежнему готова, но только для достижения своих целей», —отметил Песков.Читайте также:
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Мария Фирсова