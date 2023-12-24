Командир президентской бригады ВСУ пожаловался на массу отказников на фронте

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Командир 2-го механизированного батальона президентской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ )Игорь Губаренко пожаловался журналистам издания «Украинская правда» на то, что многие фронтовые отказники избегают наказания из-за особенностей действующего законодательства.
По его словам, уголовный кодекс страны не работает с отказниками, и привлечение военнослужащего к ответственности за неисполнение приказа требует от двух недель до месяца. Более того, солдаты могут найти «лазейки» в законе даже после длительного разбирательства.
В итоге, заметил офицер, возбужденных уголовных дел по этому основанию много — некоторые тянутся ещё с 2022 года.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что украинские военные жалуются на усталость, оправдывая это тем, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя.
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В итоге, заметил офицер, возбужденных уголовных дел по этому основанию много — некоторые тянутся ещё с 2022 года.
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Артем Путинцев