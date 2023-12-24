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Командир президентской бригады ВСУ пожаловался на массу отказников на фронте

Командир ВСУ Губаренко: многие отказники на фронте избегают наказания
24 декабря 2023, 03:45
Фото: iStock/Iryna_Imago

Фото: iStock/Iryna_Imago

Командир 2-го механизированного батальона президентской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ )Игорь Губаренко пожаловался журналистам издания «Украинская правда» на то, что многие фронтовые отказники избегают наказания из-за особенностей действующего законодательства.
По его словам, уголовный кодекс страны не работает с отказниками, и привлечение военнослужащего к ответственности за неисполнение приказа требует от двух недель до месяца. Более того, солдаты могут найти «лазейки» в законе даже после длительного разбирательства.

В итоге, заметил офицер, возбужденных уголовных дел по этому основанию много — некоторые тянутся ещё с 2022 года.


Ранее газета The Washington Post сообщила, что украинские военные жалуются на усталость, оправдывая это тем, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя.

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#украина
#всу
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Американский военный журнал назвал причину постоянной нехватки снарядов у ВСУ
MWM: ВСУ расходуют снаряды гораздо быстрее, чем получают их от Запада
24 декабря 2023, 04:05

Фото: iStock/zim286

Вооружённые силы Украины (ВСУ) расходуют поставляемые им боеприпасы быстрее, чем этого ожидали страны Запада, сообщает американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).
«Перенаправление с начала октября в Израиль американских боеприпасов, большая часть которых была предназначена для отправки на Украину, только усугубило ситуацию», — говорится в материале.

Журнал указывает, что производственные возможности западных стран, которые оказывают военную помощь ВСУ, сталкиваются в настоящее время с серьезными проблемами.

При этом издание отмечает, что российские военные оснащены лучше, чем в начале спецоперации, поскольку Москва за последние пару лет существенно увеличила объемы производства вооружений за счет собственного оборонного сектора.

По мнению журналистов, пока остается неясным, будет ли утверждён новый пакет финансовой помощи Украине, однако даже в случае положительного решения этого вопроса сенатом США возможности использования финансирования для закупки боеприпасов останутся ограниченными из-за истощения запасов.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ранее решили сократить военные операции из-за нехватки артиллерийских снарядов на фоне недостатка помощи от западных союзников. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский. Согласно словам командующего, проблемы с боеприпасами ощущаются по всей линии фронта. Особенно это касается снарядов калибра 122 и 152 мм.

Представители Евросоюза уже ни раз отмечали, что не успевают выполнить договор о поставке на Украину миллиона снарядов в течение 2023 года. Они также утверждают, что до марта 2024 года вряд ли успеют поставить необходимое количество. В крайнем случае, Евросоюзу придётся закупить недостающие вооружение у сторонних стран, не входящих в объединение.

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#сша
#украина
#снаряд
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СК возбудил дело об антивоенных фейках против мэра украинских Черновцов
24 декабря 2023, 01:50

Фото: iStock/Silent_GOS

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о фейках против Вооружённых сил России в отношении мэра украинского города Черновцы Романа Кличука «после публикации им в соцсетях заведомо ложной информации о действиях российской армии в Буче и других городах Киевской области». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как уточнил собеседник агентства, дело возбудили по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ за то, что Кличук, согласно данным следствия, в апреле 2022 года «разместил под видом достоверной ложную информацию о действиях российской армии в Буче, Гостомеле, Ирпене и населенном пункте Ворзель Киевской области в ходе специальной военной операции». Теперь за это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Пост мэра Черновцов бизнесмен и политик Роман Кличук занимает с 30 ноября 2020 года.

Ранее Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) сообщило, что не поддерживает контакт с украинскими властями по вопросу о списке «погибших» в Буче. В бюро предполагают, что проводить расследование должна Россия.

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#фейки
#украина
#уголовное дело
#следственный комитет
#ск рф
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Число пострадавших при атаке беспилотников на Донецк возросло до восьми
Кулемзин: 8 человек пострадали после сброса боеприпасов с дронов ВСУ в Донецке
23 декабря 2023, 21:43

Фото: iStock/NiseriN

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об увеличении числа пострадавших при атаках беспилотников ВСУ по городу. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с дрона получили ранения восемь мирных жителей.

Последней пострадавшей на данный момент числится женщина 1964 года рождения.

Представительство ДНР в СЦКК утверждает, что украинские военные совершили как минимум три сброса боеприпасов в дронов на Петровский район Донецка за минувшие сутки.

Также Кулемзин ранее сообщал, что в субботу ВСУ произвели атаку на Кировский район города, в результате чего пострадали семь жителей города.

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#днр
#беспилотник
#атака
#пострадавшие
#алексей кулемзин
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Возросло число пострадавших при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Гладков: число раненных при атаке дрона ВСУ в Белгородской области достигло 5
23 декабря 2023, 21:29

Фото: iStock/rancho_runner

Увеличилось число пострадавших при атаке дрона-камикадзе ВСУ в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что число пострадавших достигло пяти человек. Двое мужчин смогли самостоятельно добраться от места происшествия до больницы. У первого наблюдалась минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги. У второго наблюдается ранение правой руки и правой ноги.

Гладков подчеркнул, что в настоящее время состояние всех пяти пострадавших оценивается как среднетяжёлое. Они находятся под присмотром врачей.

Ранее в этот день глава региона сообщил о том, что украинскими военными была произведена атака дроном-камикадзе на Грайвороновский городской округ. Беспилотник упал на асфальтоукладочный каток. Рядом находящиеся трое рабочих получили ранения различной степени тяжести.

Данный округ граничит с Сумской и Харьковской областями Украины, откуда регулярно производятся обстрелы и запуски дронов.

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#всу
#атака
#беспилотник
#пострадавшие
#белгород
#вячеслав гладков
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В США рассказали о сигналах от России к прекращению боевых действий на Украине
NYT: РФ сигнализирует Западу о готовности к переговорам по Украине
23 декабря 2023, 20:59

Фото: iStock/Diy13

Россия с помощью посредников пытается передать сигналы западным политикам о готовности к переговорам по конфликту с Украиной, а также по поводу прекращения боевых действий. Об этом сообщает американское издание The New York Times.
Отмечается, что Россия готова к заморозке конфликта, но с условием, что останется на нынешних позициях. Источник газеты, приближённый к Кремлю, заявил, что РФ не собирается «отступать ни на метр».

Он также подчеркнул, что такие сигналы на Запад посылаются ещё с сентября в рамках так называемой «закулисной дипломатии». Однако существуют опасения, что Украина может не согласиться на такие условия, а сама идея российской стороны об урегулировании конфликта может быть просто «попыткой Кремля ввести в заблуждение».

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#россия
#украина
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#переговоры
#запад
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ВСУ испытывают серьёзные проблемы на Купянском направлении
23 декабря 2023, 18:21

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В Харьковской области на Купянском направлении сложилась тяжёлая ситуация для ВСУ.
Об этом сообщил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Меня беспокоит Купянское направление. Там реально достаточно серьезная проблема, как и на Лиманском направлении», — заявил Кривонос.
По его словам, Киев не может обеспечить армию требуемым количеством людей и вооружений. По мнению Кривоноса, это происходит из-за неспособности властей обеспечить мобилизационный план. В итоге ВСУ нечем ответить на наступление российских войск, считает генерал.

Ранее начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар сообщил, что конфликт между Украиной и РФ закончится переговорами, но пока украинским гражданам стоит приготовиться к тотальной мобилизации.

По словам Самовара, в будущем году ситуация на поле боя станет более тяжёлой по сравнению с прошлыми годами.

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#всу
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#новости
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В Белгородской области три человека пострадали при атаке дрона-камикадзе ВСУ
23 декабря 2023, 17:35

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Три человека пострадали во время атаки дрона-камикадзе ВСУ на мост в Белгородской области.
Об этом рассказал губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

С его слов, ЧП случилось между поселками Совхозный и Горьковский. В момент атаки со стороны ВСУ дорожники на мосту проводили ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. В результате этого три человека получили ранения.

Всех пострадавших госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. Один из рабочих находится в тяжелом состоянии. Он получил ранения конечностей. Состояние двух других оценивают как средней степени тяжести.

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#белгород
#новости
#всу
#украина
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В Германии раскрыли, ждать ли нового контрнаступления ВСУ
Bild: в Киеве признают отсутствие шансов на повтор контрнаступления ВСУ
23 декабря 2023, 16:38

Фото: iStock/JARAMA

Украинские политики в частных беседах признают, что в ближайшее время нет шансов для повторения контрнаступления ВСУ. Об этом в соцсети X написал заместитель главреда издания Bild Пауль Ронцхаймер.
Он призвал чиновников открыто и чётко освещать события на передовой. Если этого не делать, предупреждает Ронцхаймер, Украина может вообще остаться без помощи.

Ронцхаймер добавил, что в предстоящем году Евросоюзу, а в частности Германии, предстоит взять на себя гораздо больше ответственности за всё происходящее в зоне конфликта.

Ранее в МИД Германии сообщили о выделении 23 миллионов евро на укрепление защиты от кибератак.

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#украина
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#всу
#контрнаступление
#спецоперация
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На Украине планируют ликвидировать понятие «ограниченно годный»
Депутат Рады Безуглая: власти хотят ликвидировать понятие «ограниченно годный»
23 декабря 2023, 16:21

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Власти Украины планируют ликвидировать понятие «ограниченно годный». Перечь положений обновлённого законопроекта о мобилизации в своём Telegram-канале представила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Отмечается, что все граждане будут делиться либо на годных, либо на негодных к прохождению службе.

Для определения годности украинцы будут повторно проходить военно-лечебную комиссию.

Помимо этого пункта, в законопроекте указывается на снижение мобилизационного возраста до 25 лет с нынешней границы в 27. Также в стране планируют отменить прохождение срочной службы.

Также Безуглая сообщила о предусмотренном обязательном воинском учёте для женщин.

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#мобилизация
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