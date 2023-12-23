В США рассказали о сигналах от России к прекращению боевых действий на Украине

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Россия с помощью посредников пытается передать сигналы западным политикам о готовности к переговорам по конфликту с Украиной, а также по поводу прекращения боевых действий. Об этом сообщает американское издание The New York Times.
Он также подчеркнул, что такие сигналы на Запад посылаются ещё с сентября в рамках так называемой «закулисной дипломатии». Однако существуют опасения, что Украина может не согласиться на такие условия, а сама идея российской стороны об урегулировании конфликта может быть просто «попыткой Кремля ввести в заблуждение».
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