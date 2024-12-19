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Слова нелегитимного украинского президента о невозможности для Киева вернуть контроль над Крымом и Донбассом военным путём являются признанием «фронтовых реалий». Об этом заявил депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее в интервью французской газете Le Parisien глава киевского режима сказал, что Украина не располагает достаточными силами для того, чтобы вернуть контроль над территориями полуострова и Донбасса. Он также добавил, что Киеву остаётся рассчитывать только на дипломатическое давление на Россию со стороны международного сообщества.
При этом, как отметил Белик, киевский лидер добавил тезис о дипломатическом давлении для того, чтобы не потерять лицо перед западными спонсорами. В целом он продолжает придерживаться прежней тактики: признавать для всех уже очевидное и тут же заявлять о своём несогласии, заколючил депутат.
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«Наконец-то Зеленский начал осознавать и признавать фронтовые реалии и «накинул на роток платок» относительно Крыма и Донбасса», — в разговоре с РИА Новости прокомментировал это заявление российский парламентарий.
При этом, как отметил Белик, киевский лидер добавил тезис о дипломатическом давлении для того, чтобы не потерять лицо перед западными спонсорами. В целом он продолжает придерживаться прежней тактики: признавать для всех уже очевидное и тут же заявлять о своём несогласии, заколючил депутат.
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Александр Бойцов