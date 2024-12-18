В США рассказали, что нужно Киеву для переговоров с Россией

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Для переговоров с Россией киевскому режиму нужен «рычаг давления», заявил журналистам представитель Белого дома Майкл Карпентер.
«Для переговоров нужен рычаг давления, сами по себе они никуда не приведут. Вопрос для новой команды: где рычаг давления? Другой вопрос: как добиться участия России в переговорах, чтобы она говорила о чем-то кроме капитуляции Украины», — сказал Карпентер.
Он резюмировал, что Вашингтон делает все для лучшего положения Киева, в частности, предоставляет всевозможную помощь украинцам.
Перед этим замглавы МИД РФ Сергей Рябков утверждал, что завершить конфликт на Украине мешает желание НАТО расшириться и распространить свою экспансию.
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