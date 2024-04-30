Депутат ГД Ивлев допустил повторение атак Крыма с использованием ракет ATACMS

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Вооружённые силы Украины могут предпринять новые попытки атаковать Крым. Причём они вполне могут снова использовать для этого американские оперативно-тактические ракеты большой дальности ATACMS.
Такое предположение высказал депутат Государственной думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что в селе Донское Симферопольского района после того, как силы ПВО сбили ракеты ATACMS, были обнаружены суббоеприпасы. Он попросил о подобных находках немедленно сообщать правоохранителям.
Атака была предпринята минувшей ночью. Дежурные средства российской ПВО сбили 12 ракет ATACMS, целью которых были военные аэродромы, сообщил Ивлев. Он допустил, что по мере приближения майских праздников, а также инаугуграции президента РФ, возможны новые попытки ВСУ атаковать полуостров, используя американские ракеты.
Целью украинцев является разрушение щита противовоздушной обороны в Крыму с тем, чтобы затем нанести удары по объектам, имеющим важное стратегическое значение. Цель Вооружённых сил РФ — сорвать замыслы противника, заключил депутат.
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Атака была предпринята минувшей ночью. Дежурные средства российской ПВО сбили 12 ракет ATACMS, целью которых были военные аэродромы, сообщил Ивлев. Он допустил, что по мере приближения майских праздников, а также инаугуграции президента РФ, возможны новые попытки ВСУ атаковать полуостров, используя американские ракеты.
Целью украинцев является разрушение щита противовоздушной обороны в Крыму с тем, чтобы затем нанести удары по объектам, имеющим важное стратегическое значение. Цель Вооружённых сил РФ — сорвать замыслы противника, заключил депутат.
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Александр Бойцов