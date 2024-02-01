На Украине признались в попытках атаковать Крым крылатыми ракетами

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Украинская армия пытается атаковать Крым с помощью крылатых ракет, в этом признался советник командования ВВС Украины Юрий Игнат, его интервью опубликовано на YouTube-канале «ТСН».
«Наши пилоты тактической авиации очищают Крым крылатыми ракетами, которые нам предоставили партнеры», — заявил в эфире Игнат.
Напомним, 31 января в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили над Чёрным морем и Крымским полуостровом 20 ракет Вооружённых сил Украины. При этом, обломки поражённых воздушных целей упали на воинскую часть в районе Любимовки.
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Евгения Парфентьева