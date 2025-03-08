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Зеленский умолчал о наступлении российской армии под Курском в своем обращении

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении умолчал о наступлении российской армии в Курской области. Напомним, что атака ВС РФ по всем участкам региона началась 8 марта.
Вместо этого Зеленский раскритиковал Россию, обвинив ее в «жестокости». К тому же глава киевского режима поблагодарил западных партнеров за поддержку.

«Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет», — высказался Зеленский о РФ.

Напомним, что российская армия перешла в масштабное наступление по всем участкам Курской области. Ряд боевиков ВСУ начали переговоры о сдаче в плен после начала штурма Суджи. По данным telegram-канала Mash, порядка двух тысяч украинских солдат оказались практически отрезанными от возможности отхода и эвакуации. Группа «Аида» спецназа «Ахмат» назвала это наступление финальным сражением за Курскую область.

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Mash: ВСУ ведут переговоры о сдаче в плен после начала штурма Суджи ВС РФ
08 марта 2025, 22:57

Фото: istockphoto/Olena_Z

Переговоры о сдаче в плен ведут боевики ВСУ после начала штурма Суджи бойцами ВС России в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Отдельные группы ВСУ начали переговоры о сдаче в плен и выносе раненных в обмен на жизнь и новые виды поставленных США и Францией вооружений», — сказано в публикации.
Авторы поста отметили, что речь идет о новых видах беспилотников, а также о спутниковой системе шифрования и бронетехнике в небольшом количестве.

На момент написания заметки информацию в МО РФ не подтверждали.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал о наступлении российской армии по всем фронтам в Курской области.

Кроме того, в подразделении заявляли о финальной битве за российский регион. Подробности в нашем материале.

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ВСУ обстреляли курское село Махов Колодезь — Хинштейн
08 марта 2025, 22:42

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Махов Колодезь в Курской области. Повреждения получили 14 домов, проинформировал в Telgram-канале глава региона Александр Хинштейн.
«Сегодня ВСУ атаковали село Махов Колодезь Большесолдатского района. В результате обстрела населенного пункта повреждены 14 домов по улице Новоселовка — посечены фасады, выбиты окна», — гласит публикация чиновника.
Хинштейн отметил, что в результате обстрела никто не пострадал.

Украинские боевики вторглись в Курскую область в начале августа прошлого года. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор.

По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, в настоящее время российские военнослужащие наступают на всех участках курского направления.

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Стали известны новые ужасающие подробности мобилизации на Украине
РИА Новости: на Украине повестки в ВСУ вручают беременным и женщинам за 50 лет
08 марта 2025, 22:06

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

В рамках мобилизации на Украине повестки вручают беременным и женщинам за 50 лет. Об этом пишет РИА Новости, основываясь на информации из соцсетей. Авторы материала подчеркнули, что указанные категории активно интересуются отсрочкой от призыва.
Истории простых украинцев, а также ответы юристов на соответствующие вопросы можно найти в комментариях, уточняют обозреватели. По словам юзера Анатолия Кузьмина, он лично видел, как «бабусе 57 лет дали штраф», ставя ее на учет.

Кроме того, адвокаты отмечают, что декрет не освобождает женщину от обязанности обновить информацию. Одна девушка-врач пришла в военкомат с семимесячным малышом на руках, при том, что ее супруг находится в зоне конфликта на протяжении 21 месяца.

Юзер anid367 добавил, что 43-летнюю женщину с третьей группой инвалидности заставили проходить медкомиссию вместе с военнослужащими.

Отмечено, что отсрочку могут дать, если есть несовершеннолетние дети, однако данное обстоятельство не отменяет самой постановки на учет. Кроме того, если муж и жена на учете, то правом на отсрочку пользуется один из них.

Ранее сообщалось, что у посольства США в Киеве прошла протестная акция.

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«Вспомните, что сказал»: журналист напомнил слова Зеленского о Курской области
Журналист Чей Боуз: Зеленский считает массовые смерти ВСУ величайшей победой
08 марта 2025, 21:29

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский считает массовые потери украинских боевиков величайшей победой, заявил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«В то время как украинские войска массово гибнут в Курской области, а остальные сталкиваются с сокрушительным поражением, вспомните, что сказал мошенник в Киеве в январе. Несмотря на то, что поражение было неизбежным, он назвал эту трагедию своей «величайшей победой». История рассудит этого отвратительного человека за то, кем он является», — сказано в публикации.
Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Главком ВСУ Александр Сырский заявлял, что вторжение должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, однако его план провалился.

Недавно командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов докладывал об успехах российских войск на курском направлении.

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Акция протеста против слов Трампа о конфликте прошла в Киеве у посольства США
08 марта 2025, 21:25

Фото: istockphoto/ablokhin

Протестная акция против слов президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине прошла у американского посольства в Киеве. Об этом пишут украинские СМИ.
«В Киеве у посольства США идёт акция протеста «Америка, проснись!». Активисты принесли плакаты, карикатурно изображающие Дональда Трампа, а также его сторонницу, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин», — сказано в публикации.
Уточняется, что таким образом протестующие отреагировали на слова хозяина Белого дома о том, что Украина не имеет козырей, чтобы продолжать боевые действия.

«Когда война — это игра, человеческие жизни становятся картами Трампа», — гласит надпись на одном из плакатов.

Похожая ситуация сейчас происходит во Франции, где люди вышли на улицы в рамках протеста по Украине.

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