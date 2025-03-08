Зеленский умолчал о наступлении российской армии под Курском в своем обращении

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении умолчал о наступлении российской армии в Курской области. Напомним, что атака ВС РФ по всем участкам региона началась 8 марта.
Вместо этого Зеленский раскритиковал Россию, обвинив ее в «жестокости». К тому же глава киевского режима поблагодарил западных партнеров за поддержку.
Напомним, что российская армия перешла в масштабное наступление по всем участкам Курской области. Ряд боевиков ВСУ начали переговоры о сдаче в плен после начала штурма Суджи. По данным telegram-канала Mash, порядка двух тысяч украинских солдат оказались практически отрезанными от возможности отхода и эвакуации. Группа «Аида» спецназа «Ахмат» назвала это наступление финальным сражением за Курскую область.
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«Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет», — высказался Зеленский о РФ.
Напомним, что российская армия перешла в масштабное наступление по всем участкам Курской области. Ряд боевиков ВСУ начали переговоры о сдаче в плен после начала штурма Суджи. По данным telegram-канала Mash, порядка двух тысяч украинских солдат оказались практически отрезанными от возможности отхода и эвакуации. Группа «Аида» спецназа «Ахмат» назвала это наступление финальным сражением за Курскую область.
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Иван Мусатов