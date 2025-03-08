Стали известны новые ужасающие подробности мобилизации на Украине

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В рамках мобилизации на Украине повестки вручают беременным и женщинам за 50 лет. Об этом пишет РИА Новости, основываясь на информации из соцсетей. Авторы материала подчеркнули, что указанные категории активно интересуются отсрочкой от призыва.
Истории простых украинцев, а также ответы юристов на соответствующие вопросы можно найти в комментариях, уточняют обозреватели. По словам юзера Анатолия Кузьмина, он лично видел, как «бабусе 57 лет дали штраф», ставя ее на учет.
Кроме того, адвокаты отмечают, что декрет не освобождает женщину от обязанности обновить информацию. Одна девушка-врач пришла в военкомат с семимесячным малышом на руках, при том, что ее супруг находится в зоне конфликта на протяжении 21 месяца.
Юзер anid367 добавил, что 43-летнюю женщину с третьей группой инвалидности заставили проходить медкомиссию вместе с военнослужащими.
Отмечено, что отсрочку могут дать, если есть несовершеннолетние дети, однако данное обстоятельство не отменяет самой постановки на учет. Кроме того, если муж и жена на учете, то правом на отсрочку пользуется один из них.
Ранее сообщалось, что у посольства США в Киеве прошла протестная акция.
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Кроме того, адвокаты отмечают, что декрет не освобождает женщину от обязанности обновить информацию. Одна девушка-врач пришла в военкомат с семимесячным малышом на руках, при том, что ее супруг находится в зоне конфликта на протяжении 21 месяца.
Юзер anid367 добавил, что 43-летнюю женщину с третьей группой инвалидности заставили проходить медкомиссию вместе с военнослужащими.
Отмечено, что отсрочку могут дать, если есть несовершеннолетние дети, однако данное обстоятельство не отменяет самой постановки на учет. Кроме того, если муж и жена на учете, то правом на отсрочку пользуется один из них.
Ранее сообщалось, что у посольства США в Киеве прошла протестная акция.
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Никита Кротов