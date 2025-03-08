Над Воронежем раздалось не менее шести взрывов в результате работы ПВО

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Жители Воронежа услышали не менее шести взрывов в небе над городом, предварительно, из-за работы ПВО. Об этом сообщает Shot.
«Минимум шесть взрывов прогремели над Воронежем. Предварительно, сработала система ПВО», — пишут в telegram-канале.
Очевидцы рассказали о ярких вспышках и сильных взрывах. Из-за этого в некоторых домах задрожали стекла, а на автомобилях сработала сигнализация. На данный момент официальной информации о происшествии пока нет. Ранее МЧС предупреждало жителей об угрозе атаки беспилотников.
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