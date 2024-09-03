Депутат ГД Колесник назвал удар по учебному центру ВСУ ответом на Курск

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Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник назвал удар Вооруженных сил РФ по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве предостережением Киеву.
Сегодня, 3 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве в то время, когда там проходило построение личного состава. Кроме того, в это время на территории объекта могли находиться иностранные военные инструкторы.
В разговоре с изданием «Лента.ру» парламентарий сказал, что до тех пор, пока на территории Курской области будут находиться украинские войска, до тех пор, пока они будут бить по мирным жителям, Россия будет жёстко отвечать, с той лишь разницей, что атакам будут подвергаться военные объекты, потому что «мы не так воспитаны», чтобы бить по мирным.
Колесник добавил также, что удар по училищу в Полтаве — это ответ на Курск и предостережение Киеву о том, что дальше будет только хуже.
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В разговоре с изданием «Лента.ру» парламентарий сказал, что до тех пор, пока на территории Курской области будут находиться украинские войска, до тех пор, пока они будут бить по мирным жителям, Россия будет жёстко отвечать, с той лишь разницей, что атакам будут подвергаться военные объекты, потому что «мы не так воспитаны», чтобы бить по мирным.
Колесник добавил также, что удар по училищу в Полтаве — это ответ на Курск и предостережение Киеву о том, что дальше будет только хуже.
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Александр Бойцов