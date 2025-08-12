В ЕС сделали неожиданное заявление в преддверии встречи Путина с Трампом
Лидеры стран Европейского союза накануне планируемой встречи президентов России и США опубликовали совместное заявление, в котором пообещали ввести новые санкции против России и продолжить всестороннюю поддержку Киева. Полный текст обращения размещён на официальном сайте Европейской комиссии.
В документе говорится, что «Евросоюз в координации с США и другими партнёрами будет продолжать оказывать Украине политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь… и продолжит поддерживать и применять ограничительные меры против Российской Федерации».
Авторы также подчёркивают: мирное урегулирование конфликта возможно лишь при участии самой Украины в переговорах.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присоединился к этому заявлению лидеров ЕС.
