В Херсонской области наши артиллеристы ликвидировали диверсионную группу ВСУ

Телеграм-канал Минобороны РФ
Артиллерийские подразделения «крылатой пехоты» ВС РФ уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы, которые пытались форсировать Днепр. Об этом информирует Министерство обороны России в Телеграм-канале.
«Десантники-артиллеристы нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным целям как у правого берега Днепра, так и непосредственно на воде», — сообщили в оборонном ведомстве.Отмечается, что огонь корректировался с помощью беспилотника.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак