Украинские врачи не верят официальным данным Киева о потерях

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Украинские врачи, работающие на фронте, убеждены в неточности официальных данных президента Владимира Зеленского о реальных потерях в рядах ВСУ. Об этом пишет The Guardian.
В ходе пресс-конференции, посвящённой второй годовщине начала СВО, Зеленский сообщил, что за это время погибла 31 тысяча украинских военных. При этом глава государства отказался указывать число раненных бойцов.
При этом военные медики считают, что число погибших солдат намного выше, чем значится в официальной статистике.
Медицинский директор Первого добровольческого мобильного госпиталя Украины им. Пирогова Светлана Друзенко подчеркнула, что смерть не подтверждается, если тело не было извлечено.
Также на недочёты в статистике указывала газета The New York Times. По данным издания, в прошлом году американские власти оценивали число погибших в 70 тысяч.
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При этом военные медики считают, что число погибших солдат намного выше, чем значится в официальной статистике.
Также на недочёты в статистике указывала газета The New York Times. По данным издания, в прошлом году американские власти оценивали число погибших в 70 тысяч.
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Анастасия Чинкова