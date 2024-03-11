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Украинские врачи не верят официальным данным Киева о потерях

11 марта 2024, 13:28
Фото: iStock/sergeyryzhov

Фото: iStock/sergeyryzhov

Украинские врачи, работающие на фронте, убеждены в неточности официальных данных президента Владимира Зеленского о реальных потерях в рядах ВСУ. Об этом пишет The Guardian.
В ходе пресс-конференции, посвящённой второй годовщине начала СВО, Зеленский сообщил, что за это время погибла 31 тысяча украинских военных. При этом глава государства отказался указывать число раненных бойцов.

При этом военные медики считают, что число погибших солдат намного выше, чем значится в официальной статистике.


Медицинский директор Первого добровольческого мобильного госпиталя Украины им. Пирогова Светлана Друзенко подчеркнула, что смерть не подтверждается, если тело не было извлечено.

Также на недочёты в статистике указывала газета The New York Times. По данным издания, в прошлом году американские власти оценивали число погибших в 70 тысяч.

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#статистика
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Элитные подразделения ВСУ готовятся к свержению Зеленского
РИА Новости: бойцы элитных подразделений ВСУ хотят свергнуть Зеленского
11 марта 2024, 13:14

Командиры и бойцы элитных подразделений ВСУ недовольны действиями нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, а также нового главкома ВСУ Александра Сырского, и обсуждают варианты их свержения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.
«Наши специалисты получили доступ к ресурсу, в котором общаются представители разных элитных подразделений противника, таких как морская пехота, спецназ, разведка, спецподразделения СБУ, а также различных националистических батальонов. Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования», — рассказал источник.

Он отметил, что они предметно обсуждают различные варианты свержения действующей власти Украины и командования ВСУ. По его словам, российские специалисты также имеют доступ к закрытому Telegram-каналу с названием «ParaBelum», где состоят радикально настроенные бойцы элитных частей ВСУ. Там они пишут о своем недовольстве действиями Зеленского и нового главкома ВСУ Александра Сырского, который пришел на смену Валерию Залужному.

Командир разведгруппы 80-й отдельной ДШБ ВСУ Максим Шевцов с позывным «Зима» активно призывает членов сообщества свергнуть действующего президента Украины и его команду.

«Если люди не встанут на защиту Залужного, если военные не встанут на защиту Залужного, то эта крыса (Зеленский – ред.) будет торпедировать всех. Давайте снесём эту зеленую крысу и поставим Залужного! По факту нужно менять Зеленского, а не Залужного», — говорится в голосовом сообщении Шевцова.
Ранее также сообщалось, что Зеленский собирается уволить главу министерства иностранных дел Дмитрия Кулебу.

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В ГУР Украины анонсировали «серьезную операцию в Крыму»
Буданов*: Украина готовит серьезную операцию в Крыму
11 марта 2024, 13:00

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Украина собирается провести некую «серьезную операцию в Крыму». Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, его слова передает пресс-служба ведомства.
«Наши действия в Черном море - это подготовка к серьезной операции в Крыму», — заявил Буданов*.

В украинской разведке также отметили, что все действия в районе Черного моря за последние два года были «связаны одним стратегическим замыслом». Таким образом, по информации ГУР Украины, все попытки украинских военных атаковать левобережье Днепра в Херсонской области направлены также на создание плацдарма для предстоящей операции в Крыму.

При этом днем ранее в эфире украинских телеканалов показали фильм якобы об успехах ВСУ и операциях военной разведки на данном направлении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что Украина еще до начала СВО готовила нападение на Белоруссию, так же как на Крым и Донбасс.

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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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В Херсонской области наши артиллеристы ликвидировали диверсионную группу ВСУ
Минобороны: ВС РФ остановили украинские ДРГ, которые пытались форсировать Днепр
11 марта 2024, 12:34

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Артиллерийские подразделения «крылатой пехоты» ВС РФ уничтожили украинские диверсионно-разведывательные группы, которые пытались форсировать Днепр. Об этом информирует Министерство обороны России в Телеграм-канале.
«Десантники-артиллеристы нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по выявленным целям как у правого берега Днепра, так и непосредственно на воде», — сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что огонь корректировался с помощью беспилотника.

Ранее в США заявили, что российские авиабомбы стирают с лица земли укрепрайоны украинских войск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
Минобороны РФ: В Курской области сбит беспилотник ВСУ
11 марта 2024, 11:36

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Белгородской области российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 10.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, вражеский беспилотник был ликвидирован в небе над Белгородской областью.

11 марта украинская сторона также атаковала село Гончаровка в Курской области. По словам главы региона Романа Старовойта, в результате атаки пострадали два мирных жителя. Один из них позже погиб в больнице.

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#село
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Военный ВСУ три дня пролежал в поле под ледяным дождем, пока его не спасли бойцы ВС РФ
Пленный боец ВСУ Малик рассказал, как три дня пролежал в поле под ледяным дождем
11 марта 2024, 11:28

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военнослужащий Артем Малик, попавший в плен к ВС РФ рассказал, как три дня пролежал под ледяным дождем вместе с другими ранеными сослуживцами. Его видеоинтервью опубликовало Минобороны России.
По его словам, командование ВСУ их бросило без помощи.

«Проводник с половиной группы молча убежал, а мы с ранеными остались в поле. Пробыли там три дня, пока нас не спасли (российские военнослужащие – ред.)», — рассказал Малик.

Он добавил, что в плену ему оказали необходимую медицинскую помощь, благодаря чему ему удалось сохранить ноги после ранения. Пленный уточнил, что российские медики вовремя сделали ему операцию, за что он им очень благодарен. Малик подчеркнул, что не ожидал подобного отношения.

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#всу
#солдат
#плен
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Российские авиабомбы стирают с лица земли укрепрайоны ВСУ, заявили в США
WP: российские авиабомбы успешно уничтожают оборонительные позиции ВСУ
11 марта 2024, 10:35

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Российские авиабомбы успешно уничтожают оборонительные позиции ВСУ. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Аналитики утверждают что российские военные силы повысили эффективность, увеличив применение планирующих авиабомб. Это привело к успехам ВС РФ на фронте.

В рядах ВСУ также признают силу российских авиабомб. Спикер украинской группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что эти бомбы сносят всё, разрушают дома и даже фундаменты строений, которые можно было использовать в качестве оборонительных укреплений.

Также о силе авиабомб говорил командир третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин. По его словам, эти бомбы способны полностью уничтожить любую позицию.

Напомним, что российские войска начали применять в зоне СВО мощные авиационные бомбы ФАБ-1500. Корреспонденты CNN ранее заявляли, что это негативно сказывается на обороне ВСУ, меняет баланс сил на передовой. Также применение этих бомб стало важнейшим элементом в российском наступлении в ДНР.

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#авиация
#бомба
#вс рф
#всу
#сво
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Два человека пострадали под обстрелом курского села Гончаровка со стороны ВСУ
11 марта 2024, 08:55

Фото: Telegram-канал Романа Старовойта

Два человека получили ранения под обстрелом села Гончаровка в Курской области, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжёлое ранение, другая жительница получила контузию», — сообщил Старовойт.

По словам губернатора, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Фото: Telegram-канал Романа Старовойта
Также повреждения получило имущество пострадавших жителей Курской области. Под украинским огнём сильно пострадал их частный дом, осколки боеприпасов сильно поцарапали автомобиль россиян.

Старовойт подчеркнул, что власти окажут пострадавшим необходимую помощь в восстановлении домовладения.

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#курская область
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Российская авиация ударила по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке
Авиация ВС РФ ударила по укрепленной позиции ВСУ в Красногоровке в ДНР
11 марта 2024, 08:01

Фото: istock / aapsky

Авиация Вооруженных сил России нанесла удар по укрепленной позиции Вооруженных сил Украины в городе Красногоровка, расположенном в ДНР к северу от Авдеевки. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.
Удары были нанесены при взаимодействии с подразделениями группировки «Юг». Кадры атаки на позиции украинских войск на кирпичном заводе имеется в распоряжении издания.

«Украинские военные засели в этом районе в Красногоровке. Российская авиация активно работает по объекту», — сообщил источник.
9 марта российский офицер с позывным «Саймон» сообщил изданию, что части Первого армейского корпуса начали закрепляться на окраине Красногоровки. Этот населенный пункт часто значится в сводках ДНР как место, откуда военные ВСУ совершают обстрелы по Донецку.


Ранее сообщалось, что ВКС России применили на СВО абсолютно новую «чудо-бомбу». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#военные
#авиация
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Представитель пророссийского подполья в Одессе сказал о расширении объединения
ТАСС: Подпольщик сообщил о росте рядов пророссийского подполья в Одессе
11 марта 2024, 07:28

Фото: istock / V-art

Ряды пророссийского подполья в Одессе продолжают расти. Об этом заявил его представитель, пишет ТАСС.
«Настрой у нас боевой, и наши ряды растут, хоть и не так быстро, как это требовала бы обстановка», — заявил представитель движения.
Он отметил, что поддерживающие специальную военную операцию жители Одессы выражают готовность содействовать России при взятии города под контроль. Как утверждает представитель движения, подпольщики, «если доживут», тоже говорят о готовности помочь, как он выразился, «зачистить город от нацистов».

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался об ударе по кортежу в Одессе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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