В ГУР Украины анонсировали «серьезную операцию в Крыму»

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Украина собирается провести некую «серьезную операцию в Крыму». Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, его слова передает пресс-служба ведомства.
«Наши действия в Черном море - это подготовка к серьезной операции в Крыму», — заявил Буданов*.
В украинской разведке также отметили, что все действия в районе Черного моря за последние два года были «связаны одним стратегическим замыслом». Таким образом, по информации ГУР Украины, все попытки украинских военных атаковать левобережье Днепра в Херсонской области направлены также на создание плацдарма для предстоящей операции в Крыму.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что Украина еще до начала СВО готовила нападение на Белоруссию, так же как на Крым и Донбасс.
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Элина Позднякова