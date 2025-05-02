Опубликована вторая часть документального фильма об операции «Поток»

Фото: istockphoto/N-sky
Вторую часть документального фильма об операции «Поток» в Курской области «Курская битва. Хронология подвига» показали журналисты RT. Картина от военкора RT Влада Андрицы приурочена к полному освобождению региона от украинских боевиков. В ней отражены эксклюзивные детали об операции «Поток», вошедшей в историю.
В частности, отмечено, что боевики ВСУ буквально истерили, когда осознали, что бойцы ВС РФ зашли к ним в тыл из-под земли в прямом смысле слова.
В операции «Поток» участвовали военнослужащие группировки войск «Север», спецназ «Ахмат», 30-й мотострелковый полк, бригада «Восток», 11-я бригада ВДВ и ОДШБр «Ветераны».
Первая часть документальной картины вышла накануне, 1 мая. Увидеть ее можно в Telegram.
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«Проведённая операция кратно приблизила полное освобождение Курской области. Бойцы ВС РФ фактически повторили подвиг Советской армии на Курской дуге в 1943-м, поэтому многие неспроста называют это сражение Курская битва 2.0», — сказано в заявлении.
В операции «Поток» участвовали военнослужащие группировки войск «Север», спецназ «Ахмат», 30-й мотострелковый полк, бригада «Восток», 11-я бригада ВДВ и ОДШБр «Ветераны».
Первая часть документальной картины вышла накануне, 1 мая. Увидеть ее можно в Telegram.
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Никита Кротов