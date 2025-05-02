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Опубликована вторая часть документального фильма об операции «Поток»

RT показал вторую часть фильма «Курская битва. Хронология подвига»
Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Вторую часть документального фильма об операции «Поток» в Курской области «Курская битва. Хронология подвига» показали журналисты RT. Картина от военкора RT Влада Андрицы приурочена к полному освобождению региона от украинских боевиков. В ней отражены эксклюзивные детали об операции «Поток», вошедшей в историю.
В частности, отмечено, что боевики ВСУ буквально истерили, когда осознали, что бойцы ВС РФ зашли к ним в тыл из-под земли в прямом смысле слова.

«Проведённая операция кратно приблизила полное освобождение Курской области. Бойцы ВС РФ фактически повторили подвиг Советской армии на Курской дуге в 1943-м, поэтому многие неспроста называют это сражение Курская битва 2.0», — сказано в заявлении.

В операции «Поток» участвовали военнослужащие группировки войск «Север», спецназ «Ахмат», 30-й мотострелковый полк, бригада «Восток», 11-я бригада ВДВ и ОДШБр «Ветераны».

Первая часть документальной картины вышла накануне, 1 мая. Увидеть ее можно в Telegram.

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02 мая 2025, 13:02

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Морская авиация Черноморского флота на прошедшей неделе уничтожила быстроходный катер Willard американского производства и три беспилотных катера в акватории Чёрного моря, сообщило МО РФ.
Также за этот период российские ВКС сбили украинский самолет Су-27 и 36 управляемых авиационных бомб JDAM, а также 1306 беспилотников самолетного типа.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Опубликована вторая часть документального фильма об операции «Поток». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Слова Владимира Зеленского о параде в честь 80-летия Победы в Москве являются дикостью и признанием в терроризме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Совфеда от Севастополя Екатерину Алтабаеву.
«Это какая-то дикость. Как это возможно, что руководители государства признаются в том, что они террористы и говорят об этом на весь мир. (…) Это точно должно быть наказано и искоренено. Жить рядом с террористами нельзя», — прокомментировала сенатор.

Зеленский заявлял, что в Москве якобы «правильно переживают» из-за 9 мая. Глава киевского режима также упомянул некие «болевые точки» России. По мнению российского дипломата Марии Захаровой, Зеленский подрывает усилия по достижению мира своими высказываниями.

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Военный ВС РФ принял решение, которое стоило ему жизни, чтобы спасти своих сослуживцев
Попавший в засаду раненый боец подорвался с группой ВСУ ради спасения товарищей
02 мая 2025, 10:55

Фото: iStock/fortton

12 августа 2024 года в Курской области произошел трагический инцидент, в котором военнослужащий 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» проявил исключительное мужество и самоотверженность. В ходе выполнения боевой задачи его группа попала в засаду противника, и он принял решение, которое стоило ему жизни, чтобы спасти своих сослуживцев. Об этом пишет РИА Новости.
Командир расчета с позывным «Кит» рассказал корреспонденту агентства, что полк одним из первых выдвинулся на защиту рубежей. Для поддержки роты были направлены две группы БПЛА: наблюдательная и ударная. Во время выполнения задания расчет попал под огонь противника, когда автомобиль, в котором находились военнослужащие, был атакован.

Сослуживец с позывным «Оптимист» отметил, что во время обстрела «Юпитер», получивший тяжелое ранение, передал ему свою гранату и попросил вытянуть чеку. Несмотря на свое состояние, «Юпитер» настоял на том, чтобы остальные бойцы покинули машину, так как противник приближался. В момент, когда к нему стягивалась пехота противника, он подорвал себя, что привело к уничтожению четырех военнослужащих ВСУ.

После взрыва, образовавшийся дым позволил остальным российским бойцам выбраться к своим подразделениям. Этот акт героизма стал примером высшей степени мужества и преданности долгу.

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Крым открыт для иностранных туристов
Представитель МИД Березовский: Крым открыт для непредвзятых иностранных туристов
02 мая 2025, 08:57

Фото: iStock/VvoeVale

Крым готов принять иностранных туристов, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел России в Симферополе Артем Березовский, пишет РИА Новости.
В своем заявлении он подчеркнул, что полуостров открыт для тех, кто не подвержен западной пропаганде и хочет увидеть реальную жизнь и развитие региона.

«Крымчане очень доброжелательны и гостеприимны», – отметил Березовский, добавив, что каждый, кто решит посетить полуостров, сможет убедиться в этом на собственном опыте.

Он также отметил, что для России нет недружественных стран, а существуют лишь недружественные правительства.

Березовский подчеркнул, что информация, представленная в ряде западных СМИ о ситуации в Крыму, не соответствует действительности. Он призвал туристов приехать и увидеть все своими глазами.

Крым стал частью России в марте 2014 года после референдума, который последовал за политическими событиями на Украине.

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Боец Баркас рассказал, что в курском приграничье осталось до взвода солдат ВСУ
02 мая 2025, 08:54

Фото: iStock/IherPhoto

Курская область остается в центре внимания в связи с продолжающейся ситуацией на границе с Украиной. Командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас сообщил, что в приграничных районах наблюдается лишь очаговое сопротивление со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС.
По его данным, численность оставшихся украинских солдат не превышает 45 человек, которые действуют разрозненно.

Баркас отметил, что эти небольшие группы противника не представляют серьезной угрозы и их действия не воспринимаются всерьез.

«Работаем планово. Выявление противника, нанесение огневого поражения, доразведка и зачистка позиций — это наша стратегия», — подчеркнул он.

Напомним, что утром 6 августа ВСУ осуществили атаку на Курскую область, пытаясь прорваться через российскую границу и нанося удары по мирным районам региона. В результате этих действий погибли и пострадали гражданские лица.

В ответ на ухудшение ситуации в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и начата контртеррористическая операция (КТО) с целью вытеснения боевиков киевского режима с российской территории. Операция продолжается.

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#суд
#бпла
#всу
#солдат
#пво
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