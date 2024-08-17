«Грязная бомба» на АЭС руками Киева: Пленные ВСУ раскрыли план нападения на Курскую область

В составе бронеколонны 82-й штурмовой бригады ВСУ, которую ликвидировали в Курской области, были военные, прошедшие только одномесячные воинские подготовительные курсы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер», сославшийся на обнаруженные документы бронеколонны.