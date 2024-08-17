«Грязная бомба» на АЭС руками Киева: Пленные ВСУ раскрыли план нападения на Курскую область

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Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. На многих направлениях региона противник уже потерпел поражение. В материале «Радио 1» расскажем, что известно о планах ВСУ.
Пленные ВСУ раскрыли план нападения на Курскую областьВзятые в плен бойцы ВСУ рассказали на допросе, что ФСБ задержали их спустя сутки после вторжения в Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
Как утверждают пленные, их группа из семи человек входила в состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск и попала в плен вблизи села Мартыновка. В отношении одного из командиров бригады Эмиля Ишкулова возбудили уголовное дело о террористическом акте, убийстве и покушении на убийство.
В ходе допросов один из пленных назвал планы командования. По словам бойца, ВСУ намеревались дойти до Курска, после чего проследовать в Белгород. Главной целью украинских военнослужащих он назвал захват наибольшего количества территорий. Военный отметил, что Киев якобы собирался использовать захват приграничных районов для будущего обмена в рамках мирного договора с РФ.
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ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбыВоенкор Марат Хайруллин в Телеграм-канале рассказал, что ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. Предположительно, Киев планирует атаковать места хранения отработавшего ядерного топлива АЭС — вероятно, во время попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.
Сведения подтвердил представитель российского силового ведомства в беседе с РИА Новости.
«Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Они уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины», — сообщил собеседник агентства.
Западные хозяеваКоординатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в разговоре с изданием заявил, что планируемую украинскими войсками атаку на АЭС курируют спецслужбы Запада, в первую очередь британские.
Он добавил, что в контролируемые ВСУ Сумы и Запорожье съехалось много западных журналистов. Лебедев также отметил, что без команды покровителей Киев не направляет своих ракет на цели.
Как отмечает собеседник, в итоге «виноватыми сделают, конечно Россию».
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Переговоров не будетПрезидент РФ Владимир Путин на фоне атаки украинских войск на Курскую область заявил о невозможности переговоров с Украиной.
«О каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще говорить?», — высказался российский лидер.Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Как утвреждает врио главы Курской области Алексея Смирнова, украинские войска проникли в регион на 12 километров. По его информации, ширина проникновения врага составляет 40 километров.
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Алина Юрчак