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«Грязная бомба» на АЭС руками Киева: Пленные ВСУ раскрыли план нападения на Курскую область

Подполье: планируемую ВСУ атаку на ядерные объекты РФ курируют спецслужбы Запада
17 августа 2024, 11:27
Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. На многих направлениях региона противник уже потерпел поражение. В материале «Радио 1» расскажем, что известно о планах ВСУ.

Пленные ВСУ раскрыли план нападения на Курскую область

Взятые в плен бойцы ВСУ рассказали на допросе, что ФСБ задержали их спустя сутки после вторжения в Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

Как утверждают пленные, их группа из семи человек входила в состав 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских войск и попала в плен вблизи села Мартыновка. В отношении одного из командиров бригады Эмиля Ишкулова возбудили уголовное дело о террористическом акте, убийстве и покушении на убийство.



В ходе допросов один из пленных назвал планы командования. По словам бойца, ВСУ намеревались дойти до Курска, после чего проследовать в Белгород. Главной целью украинских военнослужащих он назвал захват наибольшего количества территорий. Военный отметил, что Киев якобы собирался использовать захват приграничных районов для будущего обмена в рамках мирного договора с РФ.
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ВСУ готовят взрыв грязной ядерной бомбы

Военкор Марат Хайруллин в Телеграм-канале рассказал, что ВСУ готовят ядерную провокацию — взрыв грязной ядерной бомбы. Предположительно, Киев планирует атаковать места хранения отработавшего ядерного топлива АЭС — вероятно, во время попытки захода со стороны Глухова на Рыльск.

Сведения подтвердил представитель российского силового ведомства в беседе с РИА Новости.

«Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Они уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины», — сообщил собеседник агентства.

Западные хозяева

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в разговоре с изданием заявил, что планируемую украинскими войсками атаку на АЭС курируют спецслужбы Запада, в первую очередь британские.

Он добавил, что в контролируемые ВСУ Сумы и Запорожье съехалось много западных журналистов. Лебедев также отметил, что без команды покровителей Киев не направляет своих ракет на цели.

Как отмечает собеседник, в итоге «виноватыми сделают, конечно Россию».
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Переговоров не будет

Президент РФ Владимир Путин на фоне атаки украинских войск на Курскую область заявил о невозможности переговоров с Украиной.
«О каких переговорах может идти речь с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще говорить?», — высказался российский лидер.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Как утвреждает врио главы Курской области Алексея Смирнова, украинские войска проникли в регион на 12 километров. По его информации, ширина проникновения врага составляет 40 километров.

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#рф
Алаудинов сообщил о сдаче в плен ещё двух солдат ВСУ на Курском направлении
17 августа 2024, 11:21

Фото: iStock/Sinenkiy

Ещё двое бойцов ВСУ сдались в плен на Курском направлении. Об этом в беседе с ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
Он подчеркнул, что в субботу появились новые пленные – сдались ещё двое украинских военных.

Ранее Алаудинов сообщил о пяти новых военнопленных, в числе которых числится боец подразделения ВСУ «Азов»*. Все они были взяты в плен на Курском направлении за два дня.

Также в пятницу в Курской области сдалось в плен всё подразделение 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
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#всу
#вс рф
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Украинский дрон сбросил заряд на дорогу у Запорожской АЭС
17 августа 2024, 11:15

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Украинский беспилотник сбросил боеприпас на дорогу, идущую вдоль внешнего периметра Запорожской атомной электростанции. По этой дороге обычно ходят сотрудники персонала ЗАЭС.
Сообщение об этом инциденте появилось в официальном телеграм-канале станции. Атаку дрон ВСУ совершил около семи часов утра. К счастью, в результате взрыва боеприпаса никто не пострадал, но на дорожном полотне осталась заметная выбоина. Также была в очередной раз создана прямая угроза безопасности ЗАЭС и её персонала, ведь дорога идёт вдоль энергоблоков.

Сотрудники станции проинформировали инспекторов МАГАТЭ, которые присутствуют на ЗАЭС в качестве наблюдателей. Эксперты уже посетили место падения снаряда и изучили последствия взрыва.

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#всу
#магатэ
#заэс
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Раскрыты новые подробности о личности дедушки, над которым глумились ВСУшники
SHOT: дедушка, над которым глумились бойцы ВСУ, оказался беженцем из Макеевки
17 августа 2024, 10:46

Фото: iStock/yacobchuk

Пенсионер, над которым глумились бойцы ВСУ в Курской области, оказался беженцем из Макеевки. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 73-летний Александр Григорьев вместе с семьёй покинул ДНР в 2014 году и перебрался в село Гоголевка Суджанского района Курской области.

Всю жизнь дедушка проработал шахтёром в шахтах Донбасса. Его жены не стало в 2012 году, а в Гоголевку он переехал вместе с дочерью и её мужем.

Односельчане дедушки рассказали, что он очень добрый и хороший человек. До атаки ВСУ он занимался огородом и ухаживал за курочками. Родственники и соседи надеются, что пенсионера найдут живым.

В настоящее время к его поискам подключилась аэроразведка.

Ранее в интернете распространилось видео, на котором два бойца ВСУ глумятся над дедушкой, пародируя немецкий акцент. Один из них, 38-летний житель Ивано-Франковской области Украины Василий Данилюк, был в каске СС. Он кричал потерявшемуся пенсионеру: «Эй, русский Иван! Иди пей водка!».

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#пенсионер
#всу
#нацизм
#человек
#днр
#шахтёры
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ВСУ отправили в Курскую область бойцов с месяцем подготовки
Морпех «Ветер»: в Курскую область отправили бойцов ВСУ с месяцем подготовки
17 августа 2024, 10:30

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В составе бронеколонны 82-й штурмовой бригады ВСУ, которую ликвидировали в Курской области, были военные, прошедшие только одномесячные воинские подготовительные курсы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил офицер подразделения морской пехоты с позывным «Ветер», сославшийся на обнаруженные документы бронеколонны.
Ранее в этот день этот же военный сообщил агентству, что моторизованная колонна бригады ВСУ, вооружённая бронированной техникой стран НАТО, полностью уничтожена в Курской области военными 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.

В одной из бронемашин, как рассказал военный, были обнаружены сертификат и свидетельство об окончании курсов базовой общевойсковой подготовки для мобилизованных. Продолжительность обучения составляла один месяц.

Найденные документы, которые датированы 14 июня 2024 года, выданы на имя младшего сержанта Александра Басова. После окончания курсов ему присвоили квалификацию «стрелок базового уровня».

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#всу
#курская область
#военные
#сво
#подготовка
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ВС РФ уничтожили десятый украинский гексакоптер «Баба-яга»
Расчёт БПЛА «Запада» уничтожил десятый дрон «Баба-яга» ВСУ
17 августа 2024, 10:04

Фото: iStock/Yurchello108

Расчёт беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад», объявивший охоту на гексакоптеры «Баба-яга» ВСУ на Купянском направлении, уничтожил уже десятый дрон. Об этом командир группы с позывным «Контора» рассказал в беседе с РИА Новости.
Ранее агентство писало, что подразделение войск объявило охоту на данный тип украинских беспилотников. Их подбивают на Купянском направлении с помощью FPV-дронов.

На данный момент уничтожено уже десять таких гексакоптеров ВСУ.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз осудил «идиотское» решение президента Украины Владимира Зеленского в Курской области.

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#всу
#вс рф
#украина
#россия
#дрон
#бпла
#сво
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Сальдо: ВСУ потеряли 20 бойцов при попытке высадки в Херсонской области
17 августа 2024, 08:29

Фото: сайт Кремля

ВСУ попытались высадить десант на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области. Обе попытки провалились и стоили украинцам потери 20 жизней.
Об этом сообщил РИА Новости глава региона Владимир Сальдо. Губернатор уточнил, что в начале августа украинские войска, используя быстроходные катера, попытались высадиться сначала на Тендровской, а затем на Кинбурнской косе. Однако они получили отпор со стороны российских бойцов, и, понеся потери, вынуждены были отступить.

По словам Сальдо, несколько увеличившаяся в последнее время активность ВСУ на Херсонском направлении рассчитана в основном на пиар-эффект. Попытки прорывов и высадки десанта бессмысленны и приносят противнику только потери в живой силе и технике, заключил губернатор.

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#губернатор
#всу
#херсонская область
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Подразделение ВСУ из 24 бойцов организованно сдалось в плен ВС РФ под Курском
17 августа 2024, 07:33

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Подразделение 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ из 24-х военнослужащих организованно сдалось в плен российским войскам. Это произошло в районе населённого пункта Комаровка в Курской области.
Как рассказал РИА Новости представитель российского силового ведомства, для сдачи в плен использовался специально созданный телеграм-канал FREE_SOLDIER2022. С его помощью украинские боевики вышли на связь с представителями Вооружённых сил РФ. Им были переданы инструкции, после чего они организованно сдались в плен.

Формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа. В настоящее время их продвижение удалось остановить. На территории Курской, Белгородской и Брянской областей в целях безопасности гражданского населения действует режим контртеррористической операции.

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#режим
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#всу
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Украинский пленный: заключённым обещают снять обвинения за вступление в ВСУ
17 августа 2024, 07:20

Фото: istockphoto/Diy1

Украинским заключённым, отбывающим тюремные сроки за различные преступления, обещают снять все обвинения, если они согласятся вступить в ВСУ. Об этом рассказал военнопленный Алексей Янусов.
В разговоре с РИА Новости он сообщил, что стал одним из первых заключённых, подписавших контракт с украинской армией. Весной 2024 года Янусов был осуждён на пять лет за кражу велосипеда.

По словам пленного, к ним в Бориспольскую исправительную колонию под Киевом приехали два представителя 72-й бригады ВСУ и предложили подписать контракт и пойти служить вместо отбывания срока. За подписание контракта на год они обещали снять все обвинения.

В первую волну контракт подписали 20 человек. Около месяца они проходили обучение, а затем их отправили воевать в ДНР. Под Константиновкой Янусов попал в плен. Украинец рассказал, что его подразделение отправили на позицию, ранее оставленную другой частью ВСУ, чтобы собрать брошенное снаряжение и боекомплект. Когда они добрались до рубежа, обнаружили, что он уже занят российскими бойцами. В короткой стычке трое сослуживцев Алексея были убиты, а сам он сдался, чтобы сохранить жизнь.

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#жизнь
#обучение
#человек
#контракт
#днр
#всу
#плен
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Минобороны сообщило потери ВСУ в зоне ответственности «Юга»
17 августа 2024, 06:16

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 340 бойцов и шесть гаубиц в зоне ответственности подразделения «Юг». Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра соединения Сергей Румянцев.
По его словам, ВСУ потеряли 340 боевых самолетов и четыре единицы техники.

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено 152-мм гаубица "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 105-мм гаубицы М119», – уточнил он.

Представитель Минобороны добавил, что подразделение «Юг» улучшило свои позиции вдоль линии фронта и уничтожило живую силу и технику 23-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад в районе Катериновки, Константиновки и Серебрянки. Кроме того, российские войска отразили две контратаки ВСУ.

Ранее на Западе заявили, что силы РФ понесли тяжелые потери под Курском. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис.

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#минобороны рф
#всу
#вс рф
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