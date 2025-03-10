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Депутат ГД Шеремет: Удар по рынку американским оружием — плевок в Трампа

Шеремет: Удар ВСУ по рынку в херсонском селе — плевок в мирные инициативы Трампа
Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)

Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)

Удар украинскими военнослужащими по рынку в селе Великие Копани Херсонской области РСЗО HIMARS является плевком в президента США Дональда Трампа, в его инициативы по мирному урегулированию на Украине.
Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Напомним, 9 марта рынок в Великих Копанях был обстрелян американским оружием. По последней информации, четыре человека, в том числе 15-летний подросток, погибли, семеро ранены. Четырех человек отправили на реанимобилях в Крым, сообщила пресс-служба губернатора региона. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара.

Шеремет подчеркнул, что удар именно американским оружием по гражданскому объекту и мирным людям был сделан неспроста.

«Это плевок в мирные инициативы президента США Дональда Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, а также попытка настроить Россию против США», — сказал Шеремет в разговоре с РИА Новости.

Киев продолжает использовать методы террористов для достижения своих целей, отметил парламентарий.

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«Обморок, ступор, кома»: токсиколог рассказал об аде, который пережили герои операции «Поток»
Токсиколог Эдигер: герои операции «Поток» сильно рисковали здоровьем
10 марта 2025, 18:51

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Операция ВС РФ «Поток» в Курской области была очень опасной, бойцы могли отравиться испарениями со стенок трубы даже после того, как из трубы был выкачан метан. Об этом рассказал военный токсиколог Александр Эдигер. Его слова приводит MK.RU.
Напомним, 800 российских штурмовиков провели операцию «Поток» в Курской области, благодаря чему смогли выйти в тыл противника в Суджанском районе и освободить восемь сёл: Правда, Косица, Кубаткин, Михайловка, Мартыновка, Малая Локня, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька. Для этого они преодолели более 15 км по пустому газопроводу диаметром 1,4 метра. Готовились к этой операции более трех недель. Она прошла успешно.

«Наши бойцы подверглись смешанному воздействию. Потому что, в первую очередь, там были остатки метана, а также масса испарений того, что находилось в трубе, а это смесь углеводородов. И метан сам, и все углеводороды, разумеется, токсичные. Весь вопрос заключается, во-первых, в концентрации этих ядов, во-вторых, в их смеси. То есть вопрос: в чем заключался купаж, какие ингредиенты преобладали и, конечно, каково время воздействия», — рассказал Эдигер.

Он отметил, что всем военным, которые принимали участие в операции, необходима реабилитация и детоксикация.

Специалист уточнил, что при отравлении российские штурмовики могли терять сознание, испытывать спутанность сознания, видеть галлюцинации, а в сложных случаях — впадать в кому.

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#вс рф
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В Малой Локне нашли тело героически погибшего комбата Чебнёва
10 марта 2025, 17:25

Фото: iStock/inga

В освобожденном селе Малая Локня Курской области нашли тело командира Сергея Чебнева с позывным «Отмель», который 12 дней удерживал оборону в населенном пункте, превратив в крепость здание женской колонии. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.
«Бойцы 9 полка забрали тело своего комбата Сергея Чебнёва с позывным «Отмель» из «Брестской крепости» в Малой Локне. В августе прошлого года он руководил подразделениями на этом рубеже, но погиб, не дав полностью замкнуть кольцо вокруг колонии, в которой держали оборону его бойцы», — написал Коц в своем Telegram-канале.

Еще в августе 2024 года бойцы его подразделения поклялись вернуться и найти тело комбата и других павших товарищей.

10 марта это обещание было выполнено. По данным ТАСС, тело обнаружили и забрали из-под завалов здания в районе женской колонии.

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин на днях вручил супруге Чебнева Золотую звезду Героя России. Звания военный был удостоен посмертно. У него осталось трое детей.

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«Трамп заставит Зеленского покинуть свой пост»: СМИ раскрыли планы американского лидера
Bild: Трамп не возобновит поставки вооружения Украине до ухода Зеленского
10 марта 2025, 17:04

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп не будет размораживать поставки вооружения Украине, пока Владимир Зеленский не покинет свой пост. Об этом пишет Bild со ссылкой на собственные источники.
«После скандальной встречи в Белом доме последние сомнения развеялись: президент США Дональд Трамп видит во Владимире Зеленском не партнера, а препятствие. Говорят, что за закрытыми дверями Трамп хочет заставить Зеленского уйти с поста президента Украины! Как? Политическим давлением», — говорится в статье.
Так, издание пишет, что пока Зеленский находится у власти, Киев не получит новые поставки американского оружия.

При этом в администрации Трампа говорили, что США заморозили поставки вооружения до тех пор, пока Украина не согласится сесть за стол мирных переговоров.

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#зеленский
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«Делают все возможное»: В Кремле оценили контрнаступление ВС РФ в Курской области
Песков: ВС РФ делают все возможное для освобождения Курской области
10 марта 2025, 13:18

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Российские военные делают все возможное, чтобы освободить Курскую область от украинских боевиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно, наши военные делают все возможное, чтобы как можно скорее очистить нашу землю от боевиков. Мы не сомневаемся, что так и будет сделано. Желаем успехов нашим бойцам, нашим героям», — заявил Песков.

При этом он не стал называть примерные сроки по полному освобождению Курской области от украинских боевиков.

Напомним, российские бойцы сейчас ведут в российском приграничье самое мощное контрнаступление с начала вторжения украинской армии.

Напомним, около 800 российских штурмовиков вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода ещё советских времён «Уренгой — Помары — Ужгород». За два дня они прошли более 15 километров под землёй, а потом ещё два дня отдыхали и ждали подходящего момента для атаки. Бойцы ВС РФ вызвали настоящую панику в тылу противника, освободили промзону в городе начали бои в частном секторе.

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Жителей освобожденных от ВСУ курских сел госпитализировали с истощением
Хинштейн: Жителей освобожденных курских сел госпитализировали с истощением
10 марта 2025, 12:20

Александр Хинштейн (Фото: Telegram @Hinshtein)

В Курской области из освобожденных от оккупации ВСУ населенных пунктов госпитализировали с истощением трех мирных жителей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Люди не ранены, но нуждаются в медицинской помощи из-за долгого нахождения на занятых врагом территориях», — пояснил Хинштейн в Telegram-канале.

Он уточнил, что люди истощены и у них обострились хронические заболевания. У одного из пострадавших обнаружили обморожение стоп. Все трое сейчас находятся под наблюдением врачей. Хинштейн добавил, что лично планирует навестить их в больнице.

Хинштейн подчеркнул, что российские силы продолжают освобождать оккупированные ВСУ территории Курской области и спасать мирное население.

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