Депутат ГД Шеремет: Удар по рынку американским оружием — плевок в Трампа

Операция ВС РФ «Поток» в Курской области была очень опасной, бойцы могли отравиться испарениями со стенок трубы даже после того, как из трубы был выкачан метан. Об этом рассказал военный токсиколог Александр Эдигер. Его слова приводит MK.RU.