Депутат ГД Шеремет: Удар по рынку американским оружием — плевок в Трампа

Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)
Удар украинскими военнослужащими по рынку в селе Великие Копани Херсонской области РСЗО HIMARS является плевком в президента США Дональда Трампа, в его инициативы по мирному урегулированию на Украине.
Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Напомним, 9 марта рынок в Великих Копанях был обстрелян американским оружием. По последней информации, четыре человека, в том числе 15-летний подросток, погибли, семеро ранены. Четырех человек отправили на реанимобилях в Крым, сообщила пресс-служба губернатора региона. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара.
Шеремет подчеркнул, что удар именно американским оружием по гражданскому объекту и мирным людям был сделан неспроста.
Киев продолжает использовать методы террористов для достижения своих целей, отметил парламентарий.
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Несколько человек погибли после удара ВСУ ракетами HIMARS по рынку в Херсонской области — Сальдо
Напомним, 9 марта рынок в Великих Копанях был обстрелян американским оружием. По последней информации, четыре человека, в том числе 15-летний подросток, погибли, семеро ранены. Четырех человек отправили на реанимобилях в Крым, сообщила пресс-служба губернатора региона. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удара.
Шеремет подчеркнул, что удар именно американским оружием по гражданскому объекту и мирным людям был сделан неспроста.
«Это плевок в мирные инициативы президента США Дональда Трампа, чтобы запятнать его репутацию кровью мирных русских людей, а также попытка настроить Россию против США», — сказал Шеремет в разговоре с РИА Новости.
Киев продолжает использовать методы террористов для достижения своих целей, отметил парламентарий.
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Минздрав Херсонской области: При ударе HIMARS по рынку погиб один человек
Несколько человек погибли после удара ВСУ ракетами HIMARS по рынку в Херсонской области — Сальдо
Александр Бойцов