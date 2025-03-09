Минздрав Херсонской области: При ударе HIMARS по рынку погиб один человек

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk
Сегодня, 9 марта, ВСУ нанесли удар двумя ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. Один из пострадавших в результате взрыва скончался.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения российского региона. В разговоре с ТАСС глава Минздрава Херсонской области Елена Борчанинова также добавила, что состояние ещё одного из пострадавших оценивается как крайне тяжёлое.
Она уточнила, что среди раненых — водитель и фельдшер скорой помощи. Врачи считают, что жизнь их коллег вне опасности.
По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ нанесли прицельный удар по торговым рядам. На рынке в этот момент находились десятки мирных граждан — фермеры, приехавшие продать свою продукцию и покупатели.
Читайте также:
Несколько человек погибли после удара ВСУ ракетами HIMARS по рынку в Херсонской области — Сальдо
Украинские БПЛА впервые атаковали объект на территории Чувашии
ВСУ обстреляли курское село Махов Колодезь — Хинштейн
«В Скадовской больнице сейчас находятся ещё шестеро пострадавших: один — крайне тяжёлый, пять человек — в состоянии средней тяжести», — рассказала министр корреспонденту агентства.
Она уточнила, что среди раненых — водитель и фельдшер скорой помощи. Врачи считают, что жизнь их коллег вне опасности.
По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ нанесли прицельный удар по торговым рядам. На рынке в этот момент находились десятки мирных граждан — фермеры, приехавшие продать свою продукцию и покупатели.
Читайте также:
Несколько человек погибли после удара ВСУ ракетами HIMARS по рынку в Херсонской области — Сальдо
Украинские БПЛА впервые атаковали объект на территории Чувашии
ВСУ обстреляли курское село Махов Колодезь — Хинштейн
Александр Бойцов