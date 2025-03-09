Несколько человек погибли после удара ВСУ ракетами HIMARS по рынку в Херсонской области — Сальдо

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Украинские военные нанесли удар по рынку в селе Великие Копани Херсонской области. Есть погибшие и большое количество раненых.
Об этом сообщил глава российского региона Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале он написал, что воюющий с мирными жителями противник выпустил из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства две ракеты. Удары пришлись прямо по торговым рядам, где местные фермеры выставляют и реализуют продукцию, произведённую своими руками.
Увы, для некоторых простых людей, продавцов и покупателей, этот приезд на рынок стал последним в жизни, с горечью отметил губернатор. Многие посетители торговой площади и местные жители получили ранения. Чуть позже в пресс-службе Сальдо сообщили о семи пострадавших, их личности устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб. Сохраняется высокая вероятность повторного обстрела, предупредили в пресс-службе.
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Увы, для некоторых простых людей, продавцов и покупателей, этот приезд на рынок стал последним в жизни, с горечью отметил губернатор. Многие посетители торговой площади и местные жители получили ранения. Чуть позже в пресс-службе Сальдо сообщили о семи пострадавших, их личности устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб. Сохраняется высокая вероятность повторного обстрела, предупредили в пресс-службе.
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Александр Бойцов