Депутат ГД Водолацкий: Наёмники из Колумбии окружены в Свято-Николаевском монастыре в Горнале

Фото: istockphoto/Michele Ursi
В ходе перехвата переговоров стало известно, что в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области среди заблокированных военнослужащих ВСУ находятся наемники из Колумбии и других стран.
Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель председателя Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его информации, порядка 300 украинских военнослужащих, приехавшие в Курск на «охоту на людей», находятся в окружении Российской армии и не хотят сдаваться.
Ранее российские силовые структуры сообщали, что военнослужащие элитной бригады ВСУ пытаются сбежать с территории Горнальского монастыря. Выяснилось, что позиции покидают штурмовики 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бывшие заключенные из 129-й отдельной бригады территориально обороны используются как заградотряды.
Читайте также:
Стало известно, какая судьба ждёт засевших в Горнальском монастыре боевиков ВСУ
Засевшие в Горнальском монастыре боевики ВСУ отказались от переговоров
Военэксперт Дандыкин объяснил, почему ВСУ бросают все силы на удержание Горналя
«Они понимают, что их ожидает. В этой группе находится много наемников из Колумбии и других стран — по перехваченным переговорам слышна их иностранная речь», — рассказал депутат.
Ранее российские силовые структуры сообщали, что военнослужащие элитной бригады ВСУ пытаются сбежать с территории Горнальского монастыря. Выяснилось, что позиции покидают штурмовики 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бывшие заключенные из 129-й отдельной бригады территориально обороны используются как заградотряды.
Читайте также:
Стало известно, какая судьба ждёт засевших в Горнальском монастыре боевиков ВСУ
Засевшие в Горнальском монастыре боевики ВСУ отказались от переговоров
Военэксперт Дандыкин объяснил, почему ВСУ бросают все силы на удержание Горналя
Александр Бойцов