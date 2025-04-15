Стало известно, какая судьба ждёт засевших в Горнальском монастыре боевиков ВСУ

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Боевики ВСУ, засевшие в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, продержатся не более двух-трех недель. Так считает военный эксперт Василий Дандыкин.
Напомним, засевшие в мужском монастыре боевики ВСУ отказались сдаваться в плен и разместили в нём минометные и артиллерийские расчеты. Таким образом, боевые действия все же затронут территорию монастыря.
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«Судьба ВСУ в Горнальском монастыре печальная. Они отказались от переговоров, отказались сложить оружие, как это было на «Азовстали». Они там могут две-три недели сидеть с наворованными продуктами. Они вспоминают Бога, когда им выгодно. Думаю, что развязка скоро», — высказался Дандыкин в беседе с NEWS.ru.Ранее он пояснял, что ВСУ бросают всё новые и новые силы на удержание Горналя, так как посёлок имеет важное тактическое значение.
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Элина Позднякова