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Засевшие в Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре боевики ВСУ в Горнале Курской области отказались сдаваться в плен и разместили в нём минометные и артиллерийские расчеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в в российских силовых структурах.
«Враг отказался от каких-либо переговоров, разместив внутри монастыря минометные и артиллерийские расчеты. К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря», — говорится в сообщении.
Отмечается, что командование украинской армии вновь доказало, что для неонацистов нет ничего святого.
11 апреля стало известно, что российские бойцы начали штурмовать Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Он стал последним укрепрайоном ВСУ на курской земле. Там в окружении находится порядка 300 боевиков ВСУ.
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Элина Позднякова