Военэксперт Дандыкин объяснил, почему ВСУ бросают все силы на удержание Горналя

Житель Курской области Эдгар Бодров вернулся домой из отпуска в августе 2024 года, когда узнал о вторжении ВСУ в регион. С тех пор он со своими друзьями-единомышленниками спас из оккупированных противником Суджи и Суджанского района десятки и даже сотни мирных жителей.