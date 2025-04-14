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ВСУ бросают всё новые и новые силы на удержание поселка Горналь в Курской области, поскольку он имеет важное тактическое значение. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
В беседе с изданием NEWS.ru он отметил, что Горналь располагается на высотах, которые могут дать украинским военным отличный обзор прилегающей Сумской области.
По его словам, присутствие ВСУ в Курской области является их последним шансом оправдаться перед западными спонсорами. Тем не менее украинские военные несут потери уже на походе к российским населенным пунктам.
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«Там высоты, с которых на многие-многие километры все видно. А с учетом того, что наши зашли в Сумскую область для создания санитарной зоны, ВСУ поэтому и дерутся, бросают силы под огнем нашей артиллерии, — уточнил эксперт.
По его словам, присутствие ВСУ в Курской области является их последним шансом оправдаться перед западными спонсорами. Тем не менее украинские военные несут потери уже на походе к российским населенным пунктам.
«Недолго музыка им будет играть. Это дело ближайшего времени. Им нужно смотреть по сторонам, потому как они баловались не только в Сумской области, но и в Черниговской. Я думаю, что для них впереди будут неприятные сюрпризы», — заключил Дандыкин.
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Александр Бойцов