Депутат Госдумы Колесников рассказал, как ВСУ пытались убить его из HIMARS

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Принимавший участие в СВО депутат Государственной думы Олег Колесников рассказал, как ВСУ устроили покушение на него в Запорожской области. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
11 апреля Вооружённые силы Украины нанесли удар по городу Днепрорудное в Запорожской области.
По его словам, это покушение было не первым. Полтора месяца назад снаряды ВСУ уже прилетали в это место. К счастью, оба снаряда не попали по дому.
Колесников уточнил, что после первых прилётов они старались больше не ночевать в этом доме, но всё же иногда заезжали туда за вещами.
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«Удар пришелся днем. В этот момент мы просто уехали на работу. По счастливой случайности нас здесь не оказались. Но, по всей видимости, за нами следили», — рассказал Колесников.
По его словам, это покушение было не первым. Полтора месяца назад снаряды ВСУ уже прилетали в это место. К счастью, оба снаряда не попали по дому.
Колесников уточнил, что после первых прилётов они старались больше не ночевать в этом доме, но всё же иногда заезжали туда за вещами.
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Евгения Парфентьева