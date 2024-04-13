«Ювелирные инструменты»: ВС РФ не позволили ВСУ выстраивать первую линию обороны

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko
Вооруженные силы Украины в ДНР утратили возможность выстраивать первый эшелон обороны на линии боевого соприкосновения и занимаются вторым и третьим, российские военные нашли «ювелирные инструменты» для взлома укрепрайонов врага. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.
«Да, они (ВСУ – ред.) умеют окапываться. Но именно на линии боевого соприкосновения выстроить первый эшелон они уже не могут. Наши разведчики, штурмовики, артиллеристы и ВКС не дают им такой возможности. Они начинают выстраивать второй и третий эшелоны», — сказал Кимаковский,Он также добавил, что инженерное обеспечение у украинских войск оставляет желать лучшего, и они «строят то, что могут».
Советник напомнил, что украинские войска в свое время сформировали серьезные укрепрайоны в Марьинке и Авдеевке, которые разбили Вооруженные силы России.
Читайте также:
На Западе сообщили о наступлении ВС РФ по всей линии фронта
РВ: ВС РФ ликвидировали наёмников из США, Ирландии и Азербайджана
Алина Юрчак