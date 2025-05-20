Депутат Госдумы оценил телефонный разговор Путина и Трампа

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Президент России Владимир Путин не намерен уступать в вопросах урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в интервью NEWS.ru. По его мнению, российский лидер продолжит настаивать на первоначальных условиях, выдвинутых Москвой.
Политик подчеркнул, что по итогам телефонного разговора между Путиным и президентом США Дональдом Трампом можно понять, что российский президент твердо придерживается своей позиции.
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«Уверен, что и в дальнейшем мы не свернем с намеченного пути — что на поле боя, что на дипломатическом поприще», — добавил депутат.Он также отметил, что США продолжат участвовать в переговорах, несмотря на прежние угрозы выйти из них из-за «отсутствия ощутимых результатов». В том случае переговорный процесс автоматически бы остановился, поскольку вести диалог только с Киевом бессмысленно и даже странно, ведь он «пляшет под дудку Вашингтона», пояснил Журавлев.
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Лидия Пономарева