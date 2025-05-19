Путин высказался о разговоре с Трампом

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин назвал разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом весьма полезным, содержательным и откровенным. По словам российского лидера, переговоры длились больше двух часов.
Путин поблагодарил хозяина Белого дома за участие американской стороны в возобновлении диалога между Россией и Украиной.
В понедельник, 19 мая, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что разговор президентов России и США состоится в 17:00 по Москве. Дональд Трамп писал в соцсетях, что собирается говорить с Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского конфликта и торговых вопросов.
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В понедельник, 19 мая, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что разговор президентов России и США состоится в 17:00 по Москве. Дональд Трамп писал в соцсетях, что собирается говорить с Владимиром Путиным на тему урегулирования украинского конфликта и торговых вопросов.
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Никита Кротов