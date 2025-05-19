Разговор о возвращении РФ в международный футбол сорвался из-за Зеленского

Владимир Зеленский
Разговор о возвращении России на международную футбольную арену сорвался из-за звонка Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источник пишет Sport24.
Уточняется, что Международная федерация футбола (ФИФА) была готова обсудить вопрос возвращения России в международный футбол. На встрече за закрытыми дверями должны были присутствовать влиятельные делегации.
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«После этого звонка было понятно, что ФИФА не хочет форсировать события. Обсуждение отложили — чтобы не создавать напряженности», — сказано в материале.После событий февраля 2022 года российские клубы и команды были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и Союза европейских ассоциаций (УЕФА).
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