Фото: istockphoto/IG_Royal
Киев не сможет в течение года стать обладателем ядерных вооружений, пишет французское издание Le Point.
«Идея о том, что Киев может за год обзавестись простым ядерным устройством, — это техническая и промышленная фантазия. У страны нет ресурсов, чтобы претендовать на статус «латентной» ядерной державы», — сказано в материале.В публикации сказано, что при стратегическом риске, который представит собой украинская сторона, вставшая на путь обретения ядерных вооружений, вряд ли ее союзники поддержат такой вариант развития событий.
«В любом случае, срок в один год является абсолютно нереальным», — заключили обозреватели.Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, кто помогал Украине запускать американские ATACMS по РФ.
Читайте также:
В России оценили эффективность «Панциря» в ходе перехвата ATACMS
Bloomberg: Киев впервые применил британские Storm Shadow для удара вглубь России
«Хромая утка»: Такер Карлсон раскритиковал решение Байдена по ATACMS
Никита Кротов